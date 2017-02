Egekbe szöktek az importzöldségárak

A magyar piacot ősztől tavaszig friss zöldséggel ellátó spanyol, olasz termelők a termésük felét is elveszíthették a Dél-Európában szokatlan zord időjárás miatt, ennek eredményeként megkétszereződött, egyes esetekben megháromszorozódott az importtermékek ára - írta a Népszava szombati számában.



Az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) piaci árinformációs statisztikája szerint leginkább a cukkini ára szabadult el, de a legtöbb zöldség ára is 60-70 százalékkal magasabb az egy évvel korábbihoz képest. Az árak miatt jelentősen visszaesett a vásárlási kedv is, a szakemberek pedig nem zárták ki azt sem, hogy még további 30-40 százalékkal emelkedhetnek a zöldségárak, ami tovább fékezheti a fogyasztást.



Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a lapnak kifejtette: a hazai ellátásban télen 95 százalék a külföldről behozott termények aránya, a hideg okozta minőségi romlás miatt viszont várhatóan április elejéig, közepéig a megszokott import zöldségmennyiség fele érkezik a magyar piacokra. Emellett a szakemberek szerint április közepéig maradnak a magas árak, akkor jelenhetnek meg az első hazai primőrök, és állhat helyre az egyensúly.