Egy hetük maradt adategyeztetésre a feltöltőkártyás előfizetőknek

A Telenor szerint a hátralevő idő nem lesz elég minden ügyfél azonosítására. A mobilszolgáltatók telefonon és az ügyfélszolgálataikon, valamint postahivatalokban is lehetővé teszik az ügyfeleknek az adategyeztetést, online egyeztetés esetén pedig kedvezményeket is biztosítanak. A Telenor szerint a június 30-i határidőig fennmaradó idő nem lesz elég ahhoz, hogy mindenki elvégezze a törvényben előírt adminisztrációt, adategyeztetés híján pedig kötelező lekapcsolni a feltöltős SIM-kártyákat. A társaság azonban biztosítja ügyfelei számára, hogy új szerződéssel 60 napon belül ezt követően is visszakapják a korábbi hívószámukat és egyenlegüket. Hatvan napon túl az egyenleg már nem állítható vissza, de 2018. február 28-ig a hívószámot még vissza tudja adni a Telenor - írták. A Magyar Telekom Domino ügyfelei a június 30. után kötött előfizetői szerződésükhöz visszakaphatják korábbi hívószámukat és fennmaradt egyenlegüket, abban az esetben is, ha elmulasztják az adategyeztetést - írta a szolgáltató. A Magyar Telekom és a Vodafone jövő hétre ígért bővebb tájékoztatást a határidőn túli egyeztetésekkel kapcsolatban. Két szolgáltató korábban már jelezte, hogy szükség lenne a határidő módosítására: a Vodafone az év végéig, a Telenor pedig októberig vagy legalább szeptemberig javasolta meghosszabbítani az adategyeztetésre nyitva álló időszakot.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) az MTI érdeklődésre azt közölte: a határidő esetleges meghosszabbítása a törvényalkotó feladata, de a hatóságnak nincs tudomása arról, hogy ilyen intézkedés készülne. Hangsúlyozták: jogi akadálya nincs annak, hogy a szolgáltatók új szerződés keretében a határidő lejárta után visszaadják az ügyfeleknek megszűnő előfizetéseik hívószámát és egyenlegét, ha a személyazonosság igazolása megtörtént. Az elektronikus hírközlésről szóló törvény januári változásai miatt a mobilszolgáltatóknak az idén június 30-ig azonosítaniuk kell minden feltöltőkártyás előfizetőjüket, ha azok 2017. január 1. előtt kötöttek szerződést. Az adategyeztetési kötelezettség csak a beszélgetésre alkalmas kártyákra vonatkozik.Az adategyeztetéshez személyazonosításra alkalmas okmány szükséges, ezek érvényességét a szolgáltatóknak kell ellenőrizniük, az azonosítást pedig évente meg kell ismételni. Új szerződés megkötése előtt a szolgáltatók szintén kötelesek az új előfizetők megfelelő adatait előzetesen ellenőrizni és rögzíteni, ennek hiánya kizárja a szerződéskötést. A módosított jogszabály rendelkezik arról is, hogy az előre fizetett szolgáltatások előfizetője az előfizetését nem értékesítheti tovább, és másnak csak akkor adhatja át - a közeli hozzátartozó kivételével -, ha a beazonosításhoz szükséges adatokkal együtt a szolgáltatót előzetesen tájékoztatta. Ennek elmaradása esetén a szolgáltató 15 napos határidővel felmondhatja a szerződést. A jogszabály alapján egy egyéni előfizetőnek legfeljebb tíz, egy üzleti előfizetőnek pedig maximum ötven előre fizetett mobiltelefon SIM-kártyája, azaz feltöltőkártyás előfizetése lehet. +++ gte/gjé/bcsy