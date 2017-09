Egy remek hír reggelre: 5-10 százalékkal több lehet az idei zöldségtermés a tavalyinál

Az idei zöldségtermés 2 millió tonna körül várható, 5-10 százalékkal több lehet a tavalyinál - mondta a Magyar Zöldség-gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FruitVeB) elnöke az MTI-nek. Ledó Ferenc közölte: a hajtatott zöldségek mennyisége 10-15 ezer tonnával lehet több a múlt évinél, elérheti a 440-445 ezer tonnát.



A két legfontosabb növényből is 5-10 százalékos termésnövekedés várható, paprikából mintegy 5 ezer, paradicsomból pedig 8-10 ezer tonnával többet takaríthatnak be a tavalyinál. A szabadföldi zöldségekből a csemegekukoricánál nagyon jó termés várható - több helyen is rekord mennyiséget takaríthatnak be a gazdálkodók -; így a csemegekukorica összmennyisége várhatóan meghaladja majd az 500 ezer tonnát. A növénynek kifejezetten jót tett a nagy meleg, csak a kukoricamoly ellen kellett hathatósan védekezniük a termelőknek. Tavaly mintegy 470 ezer tonna termett.



A zöldborsó betakarítása befejeződött: az idén 85-90 ezer tonna volt a termés, ez várhatóan 5-8 százalékkal lesz több, mi az előző évben. Az ipari paradicsom betakarítása most mintegy 60 százalék körüli, a termésmennyisége 120-130 ezer tonna körüli lesz várhatóan, ami a tavalyinál 10 ezer tonnával lehet több. A fokhagyma mennyisége a múlt évihez hasonló 7,5-8,0 ezer tonna lesz, a minőség a tavalyinál jobb.



A vöröshagymából 60-65 ezer tonnára számítanak, néhány százalékkal többre a tavalyinál. A betakarítás a kétharmadánál tart. A gyökérzöldségek mennyisége a tavalyi szinten lesz - mondta a FruitVeB elnöke.