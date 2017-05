Egyre nagyobb területen termesztenek spárgát

Míg 2012-ben 1449 hektáron, 2016-ban már 1648 hektáron termesztettek spárgát az országban, az utóbbi években nőtt a termés mennyisége is, tavaly már mintegy 6,3 ezer tonna spárga termett - írta a Magyar Hírlap szombati számában a Magyar Agrárgazdasági Kamara közlése alapján.



Ledó Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke a lapnak elmondta, a spárgát mindig el lehet adni, tisztességes jövedelmet hoz, ezért foglalkoznak vele egyre többen. Németországban a magyar fehér és zöld spárga is kedvelt csemege, a termés csaknem 90 százalékát exortálják, a skandináv országokba is jut belőle. A magyar fehér spárga már április végétől kapható, ára kilónként 1500-2000 forint között mozog.