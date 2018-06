Egyre népszerűbb a mobilfizetés Magyarországon: a magyar kártyabirtokosok május végéig jóval több alkalommal használtak mobiltelefont egyérintéses fizetésre, mint tavaly az első öt hónapban, az új belépőknek köszönhetően 2018 elején huszonhatszoros volt a növekedés - közölte a Mastercard szerdán.



Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója szerint a további kilátások is jók, hiszen még csak ezután jön a nyári fesztiválszezon. A társaság egyetemisták körében végzett kutatása szerint a felsőoktatásban tanulók több mint 20 százaléka már használ mobiltárcát, mégpedig elsősorban a nyári fesztiválokon.



Magyarországon jelenleg öt kereskedelmi bank, a Budapest Bank, a Gránit Bank, a K&H Bank, az MKB Bank és az OTP Bank mobiltárcái teszik lehetővé az ügyfeleknek, hogy kártya helyett mobiljukat érintsék a terminálhoz.



A Mastercard közleményében hangsúlyozta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a digitális vásárlás minden területén magas szintű biztonságot teremtsenek a felhasználók számára. Ezért vezették be az MDES (Mastercard Digital Enablement Service) technológiát a digitális fizetéseknél, amely biztosítja, hogy a kereskedő terminálja és a Mastercard között a kártyaadatok egy védett információs felhőben "utazzanak", méghozzá tokenizált, azaz kódolt formában.



Az Európai Unió a kártyabirtokosok fokozott védelmében vezeti be azt az új szabályozást, amely előírja, hogy a digitális fizetéseket csak úgynevezett erős ügyfélhitelesítés után hagyhatja jóvá a szolgáltató. Ez azt jelenti, hogy a három rendelkezésre álló azonosítás típusból - az ismereten alapuló (például jelszó), a birtokláson alapuló (például token kártya) és a biometrikus azonosításból (például ujjlenyomat) legalább kettőt használni kell a fizetés jóváhagyásánál.



Ebben a helyzetben a legnagyobb kihívás, hogy a fokozott biztonság és többszörös azonosítás ne jelentse a fizetési élmény romlását, ne legyen hosszadalmas, és főképp ne vezessen a vásárlás megszakításához. A Mastercard a biometrikus azonosítás használatát szorgalmazza, mert amellett, hogy biztonságos és gyors, nem igényel további információt vagy speciális eszközt - fejtette ki a közleményben Eölyüs Endre.



A Mastercard szerint a magyarok nyitottak a biometrikus fizetésre, ezt alátámasztják a fizetéstechnológiai cég korábbi adatai is, mely szerint a magyar válaszadók több mint fele jobban bízik a biometrikus, mint a hagyományos hitelesítési módokban.