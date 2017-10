Egyre több terméket vásárolunk az interneten

Kovács István: folyamatosan nő a netes vásárlók aránya. Fotó: Kuklis István

– Nem túl gyakran, de azért vásárolok neten, főleg táskát vagy órát – mondja Rozinka Andrea, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakos hallgatója, hozzátéve, hogy ezekkel nem is volt eddig problémája. Kiderült, hogy ruhákkal is próbálkozott már, de az nagy csalódás volt, a képernyőn valahogy máshogy mutattak, mint a valóságban.Alig húsz éve még rácsodálkoztunk arra az amerikai hírre, hogy az interneten már pizzát is lehet rendelni – az ételeket szándékosan nem vettük bele az összeállításunkba –, ma már azon lepődnénk meg, ha valamit nem árulnának a neten. Ez a kereskedelem nem ismer határokat, a magyarok 35 százaléka a külföldi online áruházakat is felkeresi.

Táskát, órát már vett interneten Rozinka Andrea, de a ruhákkal megjárta. Fotó: Kuklis István

A MasterCard legfrissebb e-kereskedelmi kutatása szerint a magyarok főként – 41 százalékban – ruházati cikkeket és kiegészítőket vásárolnak online, ezt követik a belépőjegyek 35, a szállásfoglalások és az elektronikai eszközök 34-34 százalékkal. Arra a kérdésre, hogy miért választják a virtuális bevásárlást, a válaszadók 55 százaléka a kényelmet emelte ki, de 45 százalékuk fontosnak értékelte a házhoz szállítás lehetőségét is. A harmadik leggyakrabban említett indok, hogy így nem kell a tömeg és a sorbaállás miatt bosszankodni.A szegedi Kovács Autó alkatreszek.hu portálja nyerte kategóriájában az Ország Boltja versenyt 2017-ben. Az internetező közösség szavazatai és a valós vásárlások utáni értékelések nyomán kapták a Minőségi díjat az Autó-motor „szekcióban". – Nagyon az elsők között voltunk a netes autóalkatrész-értékesítésben, ez az alkatreszek.hu domainnévből is látszik – mondja Kovács István tulajdonos-ügyvezető, hozzátéve, forgalmuk nagyobb részét már a világhálós megrendelések adják.Ami a kívülállónak meglepő lehet, hogy az autótulajdonosok az elsődleges netes vásárlók, nem pedig a kisebb-nagyobb autószerelő műhelyek. A legnépszerűbb termékek pedig a fékalkatrészek, a szűrők és a kenőanyagok. – Biztonságos az internetes vásárlás, a jogi szabályozás úgy alakult, hogy erősebb védelem, indoklás nélküli csere, elállás illeti meg a vevőket, mint az üzletbe személyesen betérőket – árnyalja a képet a szakember.

Az ekszeraruhaz.hu lett a szeptember hónap webáruháza a ShopRenter rendszerét használók közül, a győztest 2500 webshopból választották ki. A májusban indított szegedi portál borostyánnal és féldrágakövekkel díszített ezüst ékszerek értékesítésével foglalkozik. Üzemeltetője, Balogh Orsolya nemrég osztotta meg a hírt a legnagyobb közösségi oldalon.

A boltba járók közé tartozik Borka Zoltán is. – Nem szoktam a neten vásárolni, az élet eddig úgy hozta, nem volt rá szükségem – mondja a gépipari technikus, hozzátéve, szerinte le vagyunk maradva még a nyugatról. – Hollandiában él egy barátom, ő mondja, hogy ott már lassan mindent az interneten vesznek – ismerjük meg az igazodási pontot.Ma már az internetes kereskedelem a legváltozatosabb eszközökön zajlik, nem csupán számítógépen vásárolunk, egyre többször mobilokon adjuk le a megrendelésünket. 2016-ban a vásárlásoknak több mint harmada már Magyarországon is mobiltelefonról vagy táblagépről indult, és a legfrissebb adatok is azt mutatják, hogy ezek előretörése folyamatos és megállíthatatlan.