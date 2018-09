Egyre többen, és egyre több személyi hitelt vesznek fel

A személyi kölcsönöknél jelentősen emelkedett az igényelt hitelösszeg átlaga az elmúlt egy évben. A Világgazdaság által megkérdezett bankok mindegyikénél eléri vagy meghaladja az egymillió forintot az átlaghitel, és az ügyfelek száma is emelkedik.



A bankok tapasztalata szerint az ügyfelek a leggyakrabban járművásárlásra, ingatlanfelújításra, vagy a lakásvásárlásokhoz kapcsolódó nagyobb értékű berendezések vásárlására fordítják a felvett személyi kölcsönt. Kisebb részben a meglévő hitelek kiváltására is igényelnek személyi kölcsönt, de a hitelcélok között gyakori az iskolakezdéssel, illetve a tanulással összefüggő kiadások fedezése is.



A bankok arról is beszámoltak a lapnak, hogy a hitelfolyamat jelentősen gyorsult és egyszerűbbé vált az elmúlt évekhez képest. Néhány napon belül lezajlik a hitelbírálat, amelynek átfutási ideje jelentősen, akár néhány órára rövidülhet, amennyiben az igénylő a számláját is a banknál vezeti, illetve a jövedelme is oda érkezik.