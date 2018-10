Eladná lakását vagy házát, esetleg otthont vásárolna? Akkor ezt feltétlenül olvassa el!

A közlemény idézte Soóki-Tóth Gábort, az Otthon Centrum elemzési vezetőjét, aki kifejtette: a családi házak átlagosan közel fél év alatt kelnek el, ami azonban így is több mint 50 nappal rövidebb a 2013-ban jellemző 8 hónapos átlagos értékesítési időtartamnál.



Az újépítésű lakások értékesítése átlagosan kétszer olyan hosszú ideig tart, mint a használt lakásoké, az elemző szerint ez azért nem jelent problémát, mert egy társasházi lakás jellemzően másfél év alatt készül el, így a kivitelezőnek elegendő idő áll rendelkezésére az eladásra.



Mindezzel párhuzamosan az eladóknak jóval kevesebbet kell engedniük az árból, mint 2013-ban: az alku mértéke folyamatosan csökken, az elmúlt öt évben 4 és 10 százalék közé mérséklődött. Míg 2013-ban átlagosan 13 százalékkal lehetett végül olcsóbban megvásárolni az adott ingatlant a kezdetben meghirdetett árnál, addig 2018-ban csupán a vételár 7,1 százalékát tudta megspórolni a vevő az alku során.



Soóki-Tóth Gábor szerint az áralku értéke a családi házaknál a legnagyobb, itt a kezdetben meghirdetett ár 10,2 százalékát tudja megspórolni a vevő. A legkisebb árengedményt, átlagosan 4,3 százalékot a panellakásoknál tudják elérni a vevők.



Ugyanakkor arra is rámutattak, hogy az újépítésű lakásoknál a kivitelezési költségek folyamatos emelkedési miatt nem jellemző az alku. "Azonban a használt ingatlanoknál sem mindig lehet alkudni, mivel egy jó elhelyezkedésű és árú használt ingatlanért akár még licithelyzet is könnyen kialakulhat" - hívta fel a figyelmet az Otthon Centrum elemzési vezetője.