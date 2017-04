Elfogytak a kacsák az influenza miatt, százak lettek munkanélküliek

Május-június táján lesz elegendő alapanyag ahhoz, hogy újra kezdheti a termelést a vízi szárnyas feldolgozóipar, de csak októberben éri el a tavalyi év hasonló időszakának teljesítményét - mondják az iparágban dolgozó cégek képviselői és Baromfi Termék Tanács elnöke. Baromfifeldolgozó cégeket és korábban ott dolgozókat kérdezett cikkében a HR Portál "A madárinfluenza miatt álltak le a munkával 9 vízi szárnyas vágó-, feldolgozó üzemben. Ez a vis maior helyzet 2016. november eleje után az exportorientált vállalkozásokat teljesen hasba akasztotta. Mintegy 3 ezer embert érintett. Nem tudjuk pontosan, hogy mennyi embert bocsátottak el, azt viszont igen, hogy több cégnél voltak elbocsátások és jelentős létszámcsökkentések. Az élő állat szállítókkal, takarmányosokkal, termelőkkel együtt 10 ezres nagyságrendű az érintettek száma" - mondta Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnöke.Csorbai hallott olyan cégről, amelynél 2016 decemberében csak egy napot vágtak. Ha nincs árbevétel, viszont munkabér költség van, a veszteséget egy cég sem képes sokáig kompenzálni. Úgy tudja, hogy a cégek nagy része megpróbált úgy "játszani", a szó jó értelmében, hogy kiadták a szabadságokat, voltak a dolgozók fizetés nélküli szabadságon, valamennyi állásidőt is fizetettek.Szétment ízületekkel is kacsát, libát bontanának a most munkanélküli segélyből élő baromfifeldolgozó ipari dolgozók. Nehéz a tétlenség és kevés a munkanélküli segély. Sokuknak nincs más esélye, mint újrakezdeni ott, ahová már nem biztos, hogy szívesen visszamennének.A kiskunmajsai baromfifeldolgozóban is leállás volt az alapanyaghiány miatt. A munkanélküli segélyen lévő volt dolgozók közül több asszonyt kérdeztek. Van, aki azt mondta, nehezen jön ki a munkanélküli segélyből - februárra 40 ezret se kapott, mert valamennyit ledolgozott a hónapból -, és nincs más munkalehetőség ezen kívül, ami februárban megszűnt.A vízi szárnyas feldolgozásának újrakezdésére 3-4 hónapot kell várni, ekkorra nő fel az állomány, és ez jelenleg több helyen folyamatban van. Baromfifeldolgozóktól származó információink szerint május-június táján lesz alapanyag, tehát ekkortól kezdődhetnek a vágások. A Baromfi Terméktanács elnöke szerint optimista esetben az őszi hónapok közül lehet valamelyik az első, amelyikben utolérik a tavalyi év hasonló időszakának teljesítményét a vízi szárnyas esetében. Csorbai Attila elnök az októberre tippel.