Elkezdődött a dohány betakarítása Kelet-Magyarországon

Bényei Illés, a Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének (Madosz) elnöke szerdán az MTI-nek elmondta, ebben az évben 3386 hektárra kötöttek termelési szerződést a felvásárló társaságok a gazdálkodókkal, ami húsz hektárral haladja meg az előző évit.



Tájékoztatása szerint 2300-2400 hektáron a Virginia, a maradékon pedig a Burley dohányfajtát termesztik. A betakarítást több termelő már a múlt héten elkezdte, a dohánylevelek törését a gazdák nagyobb része azonban ezen a héten kezdte, vagy kezdi majd el.



Az érdekképviseleti szervezet vezetője hangsúlyozta, az időjárás a palánták kiültetését követően rendkívül kedvező volt, elegendő és megfelelő eloszlású volt a csapadék, valamint a meleg idő is segítette a növény növekedését. A tavaly tapasztalt nagyobb jég- is viharkárok is elkerülték az ültetvényeket, így a termelőknek minden okuk és reményük megvan arra, hogy a 2017-es dohánytermés kiemelkedik majd a korábbi évek termései közül.



A szerződésekben foglalt hektáronkénti 1,8 tonnás átlagtermést várhatóan meghaladja az idei hozam - jelezte Bényei Illés.



Kocsis Miklós, az ófehértói Fehértó Szövetkezet vezetője az MTI-nek azt mondta, szerdán kezdték el a nagy élőmunkaerőt igénylő betakarítást a szövetkezet közel száz hektár nagyságú dohányültetvényein. A betakarítás kezdete után két héttel indul a leszedett dohánylevelek kézi válogatása és szárítása, ami szintén jelentős munkaerőt igényel majd.



Jónak mutatkozik a termés, július elején egy nagyobb jég- és viharkár körülbelül tíz százalékát elverte a termésnek, de ha minden így marad, akkor tűrhető év előtt állunk - fogalmazott a szövetkezet vezetője. Hozzátette, a betakarítás szeptember végéig, az utómunkálatok pedig november végéig is eltarthatnak.



A felvásárlásról a Madosz elnöke elmondta, a Virginia esetében a szolnoki Dofer Dohányfermentáló Zrt. augusztusban, míg a nyíregyházi központú Universal Leaf Tobacco Magyarország Zrt. (ULT) szeptember 10-től kezdi el az átvételt a termelőktől. A felvásárlási ár 2016-hoz képest nem változott, a Dofer a tavalyi jégverés miatti gyengébb minőség okán alacsonyabb átvételi árral dolgozott, de az idénre meghirdetett áremelés után már csak minimális különbségek lehetnek a felvásárlási árakban. (A korábbi tájékoztatás szerint az ULT nem változtatott tavalyi árain: 2016-ban a Virgina esetében kilogrammonként 555 forintot kaptak a termelők, a Burleynél pedig 467-et. Az ennél valamivel kevesebbet kínáló szolnoki Dofer az idén nyolc százalékos áremelést hirdetett meg, így ezzel elérik az ULT árait és a remények szerint meg is fogják haladni.)



Bényei Illés megemlítette, mivel a 2017-es szerkezetátalakítási támogatások mértékét tavaly októberben rendeletben szabályozták, a termelők nyugodtan kezdhették el a gazdálkodási évet.



Remélhetőleg a jelenlegi támogatás mértéke és a feltételrendszer is változatlan marad 2020-ig, ezzel előre tudnának tervezni a gazdák - mondta a Madosz elnöke. Megjegyezte azt is, a 2020 utáni uniós közös agrárpolitika (kap) kereteinek kidolgozásával kapcsolatos kérdőíves konzultáció kitöltésében kimagaslóan teljesítettek a magyar dohánytermelők.