Érdeklődnek a Telenor közép-kelet-európai érdekeltségei iránt

A Telenorhoz érdeklődés érkezett közép-kelet európai érdekeltségeinek megvásárlása iránt - közölte a norvég távközlési vállalat pénteken.



A részvényesi érték növelését szem előtt tartva a Telenor megkezdte a beérkezett dokumentum értékelését. A vállalat arra számít, hogy az értékelés 2018 első negyedében befejeződik. Az értékelési folyamat nem befolyásolja a Telenor működését.



A Telenor közleménye szerint az érdeklődés felkérés nélkül érkezett be.



A Telenor közép-kelet-európai vállalatai erős piaci pozícióval bírnak, pénzügyi helyzetük szilárd, és 2017-ben mintegy 9 százalékkal járultak hozzá a Telenor-csoport bevételéhez, és az EBITDA 8 százalékát adták - áll a közleményben.



A Telenor a fentiekkel kapcsolatban sem további közleményt, sem kommentárt nem tesz közzé, míg az értékelési folyamat be nem fejeződik.



A Telenor Magyarország Zrt. az MTI érdeklődésére közölte, a magyar államtól frekvenciahasználati jogosultságokat kapott és ehhez olyan kötelezettségeket vállalt, amelyek értelmében biztosítania kell ügyfelei ellátását meghatározott minőségi és műszaki paraméterek betartásával. Hozzátették, a kötelezettség független attól, hogy ki a társaság tulajdonosa, így a szolgáltatás minőségét és műszaki paramétereit, valamint szerződéses kereteit nem befolyásolná egy esetleges tulajdonosváltás.



A Telenor-csoport részeként 1994-ben Pannon GSM néven alapított Telenor Magyarország csaknem 30 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, 3,5 millió egyéni és vállalati előfizetője van, 1000 munkavállalót foglalkoztat.



A Pannon GSM 1993 októberében kapott koncessziót az 1994 márciusában indult, egységes nemzetközi szabványon alapuló GSM rendszerű (Global System for Mobile Communication) szolgáltatására, az akkori Matáv és a US West vegyes vállalata, a Westel 900 mellett.



A Telenor 2001 júliusában jelentette be, hogy 25,78 százalékról 100 százalékra növelte tulajdoni hányadát a Pannon GSM-ben, miután több mint egymilliárd euróért megvásárolta a holland KPN, a finn Sonera és a dán Tele



Danmark Communications részesedését. A magyarországi vállalat 2010 májusáig működött Pannon néven, de a névváltás lehetősége sajtóhírek szerint már a cég 2006-os arculatváltásánál felmerült. A társaság ekkor kapta jelenleg is használt arculatát, 2009-re pedig átköltözött mostani, törökbálinti székházába.



A Telenor Magyarország árbevétele a nyilvános cégadatok szerint 2016-ban meghaladta az 153 milliárd forintot, 2015-ben pedig megközelítette a 158 milliárd forintot. Az adózott eredménye 2016-ban 22,35 milliárd forintra mérséklődött az egy évvel korábbi 22,61 milliárd forintról. A vállalat 2016-ban és 2017-ben több mint 13 milliárd forintot fordított hálózatfejlesztésre.



A Telenor Magyarország anyavállalata, a norvégiai központú Telenor a világ egyik legnagyobb mobilszolgáltatója, csaknem 30 ezer alkalmazottat foglalkoztat, árbevétele 2016-ban 125 milliárd norvég korona volt.



A Telenor-csoport Skandináviában, Kelet- és Közép Európában, valamint Ázsia 12 piacán összesen 176 millió mobil előfizetővel rendelkezik.