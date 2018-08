Európai akkumulátorgyártást sürget a Daimler üzemi tanácsának elnöke

A Daimler üzemi tanácsának elnöke a dpa hírügynökségnek adott interjút, felszólítva egyúttal az autóipari vállalatokat, hogy "német vagy európai" megoldást keressenek a problémára.



A német autógyárak hatalmas összegeket invesztálnak különböző felhasználási célra alkalmas akkumulátoregységeket összeállító üzemek építésére, magukat az akkumulátorcellákat azonban ázsiai gyártóktól szerzik be. A teljes globális akkumulátorpiacot néhány ázsiai gyártó uralja - mutatott rá a Daimler világszerte 290 alkalmazottjának érdekeit a cég felügyelőbizottságában képviselő Michael Brecht.



"Az elektromos mobilitásnál végső soron minden magán az akkumulátorcellán áll vagy bukik. Ezen múlik a jármű teljesítményétől kezdve a kapacitásán keresztül a működésének a dinamikájáig szinte minden" - mutatott rá, hozzátéve, hogy "egyetlen technológiában sem tehetjük ki magunkat néhány vállalat kénye-kedvének".



Leszögezte: Már pusztán merő önös érdekből is német vagy európai megoldást kellene találnunk a problémára. A nagy európai autóipari beszállítók azonban ezt másként gondolják.



Sem a Bosch, sem a ZF nem tervezi saját akkumulátorgyártás beindítását. Kizárólag a Continental foglalkozik a gondolattal, de az is csak legfeljebb a következő generációs szilárdtest-akkumulátorok esetleges gyártásával, és arról is csak 2020 után hozná meg a végleges döntést.



Ezzel szemben a kínai CATL már bejelentette, hogy lítiumion-akkumulátor gyárat épít Németországban.