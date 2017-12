Európai Bíróság: nem alhatnak a kamionsofőrök a járműveikben a heti pihenőidejük alatt

A közúti közlekedés ágazatában a járművezetők a nekik járó csökkentett heti pihenőidőt bizonyos feltételek mellett igen, de a rendszeres heti pihenőidőt nem tölthetik járművükben - közölte az Európai Unió Bírósága szerdán ismertetett ítéletében.



A luxembourgi székhelyű uniós bíróság egy belgiumi törvényszék kérésére értelmezte a sofőrök pihenőidejére vonatkozó szabályozás szövegét. A rendelet alapvető célja a közúti közlekedési ágazat személyzete munkafeltételeinek, illetve az általános közúti biztonság javítása - húzták alá.



A jogalkotó ily módon arra törekedett, hogy a járművezetőknek lehetőségük legyen arra, hogy szokásos heti pihenőidejüket olyan helyen töltsék, amely alkalmas és megfelelő szálláskörülményeket biztosít, márpedig egy kamion vezetőfülkéje nem tűnik olyan pihenőhelynek, amely alkalmas lenne a napi pihenőidőnél és a csökkentett heti pihenőidőnél hosszabb pihenőidők eltöltésére - vélekedett a bíróság.

Ha ugyanis a rendszeres heti pihenőidők a járműben tölthetők lennének, abból az következne, hogy a járművezető összes pihenőidejét a vezetőfülkében tölthetné, ami nyilvánvalóan ellentétes lenne a rendelet által követett, a járművezetők munkakörülményeinek javítására irányuló célkitűzéssel.



A bíróság azt a következtetést vonta le, hogy a közúti közlekedés területén a szociális szabályozást harmonizáló uniós rendelet egyértelműen tiltja, hogy a járművezetők szokásos heti pihenőidejüket a járműben töltsék, megsértését a tagállamok kötelesek szankcionálni.

Hozzátették, a tagállamok feladata annak meghatározása, hogy mely szankciók alkalmasak a rendelet hatályának és hatékony érvényesülésének biztosítására.



A pünkösdi hosszú hétvége alatt a belga hatóságok 120 kamiont ellenőriztek és összesen mintegy 113 ezer euró bírságot szabtak ki azokra a sofőrökre, akik a pihenésre vonatkozó szabályt megszegve a kamionjukban éjszakáztak.

A sofőrök a megszakítás nélküli pihenőidőre vonatkozó rendelet mellett megszegték azt a szabályt is, hogy ez idő alatt nem tölthetik az éjszakát a kamionjukban.



Magyarországon a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) egy Németországban hatályba lépett intézkedés ellen tiltakozik, amely szerint május 25-től bírsággal sújtják a gépjárművezetőt és az őt alkalmazó céget, ha a heti 45 órás pihenőidőt nem kereskedelmi szálláshelyen tölti.

Az egyesület szerint magyar vállalkozások százait, munkahelyek ezreit szüntetheti meg ez a protekcionista rendelkezés, amelyet Belgium és Franciaország után Németországban is bevezettek.



A szabályt azért is kifogásolják, mert a gépjárművezetők nem hagyhatják el a járművet a pihenőidőre sem, vigyázniuk kell a szállított milliós értékekre.

Álláspontjuk szerint a kamionok kabinja ma több komfortot biztosít a sofőrnek, mint egy átlagos szálloda.



Az MKFE májusi közleményében azt írta: a végrehajthatatlan intézkedés egyetlen célja a magyar vállalkozók kiszorítása a piacról, mivel az előírás betarthatatlan, és annak bevezetése ellentmond az Európai Unió az áruk és szolgáltatások szabad áramlásával kapcsolatos alapértékeinek.