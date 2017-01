Ezt kell tudni az adóbevallásról

Azóta további részletek derültek ki.



– Az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkezők a NAV által elkészített tervezetet március 15-étől megnézhetik, módosíthatják, és jóvá is hagyhatják a www.nav.gov.hu és a www. magyarorszag.hu portálról elérhető weboldalon – tudtuk meg Némedi-Varga Éva pénzügyőr alezredestől, a NAV sajtófőreferensétől. Ennek hiányában – az ügyfél kérésére – a hivatal megküldi az adóbevallási tervezetet. Ha az adózó egyetért a NAV számításával, akkor nem kell tennie semmit. Ez esetben május 22-én a hivatal tervezete lesz a végleges adóbevallás.



Ha az ügyfél nem ért egyet, akkor a bevallást módosíthatja ügyfélkapu-regisztrációval az online felületen – ez a legegyszerűbb.



A postán kapott tervezetnél a 16SZJA jelű bevallás benyújtásával pontosíthatjuk a tervezetet. A nyomtatvány és a kitöltési útmutató szükség esetén a NAV honlapjáról is letölthető vagy az ügyfélszolgálaton elérhető.



Abban az esetben, ha a NAV a munkáltatók, kifizetők adatszolgáltatásának hiánya miatt nem készít adóbevallási tervezetet, de az ügyfél jövedelemmel rendelkezik, akkor ez az adózó dolga. Interneten vagy papíron, de neki kell elintéznie. Fontos, hogy ha az ügyfél munkahelyét bízza meg az adóbevallás elkészítésével és az vállalja, tervezetet nem postáz a NAV.



Az adó pótlékmentes részletekben is befizethető, ha a tartozás nem haladja meg a 200 ezer forintot – ez legfeljebb hathavi, egyenlő összegben történhet. Továbbra sincs akadálya annak, hogy rendelkezzünk az adó 1+1 százalékáról, a bevallástól függetlenül. Erre online lehetőség is van a nyomtatott nyilatkozat postázása mellett május 22-éig.