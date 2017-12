Fényfüzérek buktak meg a fogyasztóvédelem ellenőrzésén

Fényfüzéreket és szaloncukrokat ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság, a vizsgált fényfüzérek közül 25 termék nem felelt meg a követelményeknek, míg a szaloncukroknál csak egy esetben találtak kifogást - közölte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) hétfőn az MTI-vel.



A november végén kezdődött karácsonyi ellenőrzések során a fogyasztóvédelmi ellenőrök az NFM akkreditált laborjában vizsgálták a szaloncukrokat. Harmincféle szaloncukor közül csupán egy esetében nem érte el a csokoládé bevonat aránya a Magyar Élelmiszerkönyvben előírt mértéket.



A fényüzéreket minden évben ellenőrzi a fogyasztóvédelmi hatóság, annak érdekében, hogy a biztonsági előírásoknak nem felelő termékek kikerüljenek a forgalomból. Az idei célzott vizsgálat során 25 termék nem felelt meg a követelményeknek.



A hatósági ellenőrzés tapasztalata, hogy villamos hálózatról üzemeltetett fényfüzéreket csakis olyan szaküzletben érdemes vásárolni, ahol a készülék működéséről tájékoztatást lehet kapni. A piacokon található bizonytalan eredetű, rossz minőségű eszközöket célszerű elkerülni - figyelmeztet a szaktárca.



A fogyasztóvédelmi hatóság intézkedett arról, hogy a kifogásolt szaloncukor és a nem megfelelő fényfüzérek lekerüljenek az üzletek polcairól. A veszélyes fényfüzéreket a kereskedőknek kötelessége a vásárlóktól is visszahívni.



Az NFM tájékoztatása szerint a szakemberek országosan összesen 881 üzletben ellenőrizték az eladási és az akciós árak feltüntetését is. A helyszínek 35 százalékánál találtak hiányosságot, ami kismértékű javulás az előző évek átlagosan 40 százalékos eredményeihez viszonyítva. Az ellenőrzést végző járási hivatalok több mint 700 alkalommal végeztek próbavásárlást, a leggyakoribb probléma az akciósnál magasabb áron való értékesítés volt.



A fogyasztóvédelmi ellenőrzések karácsonyt követően is folytatódnak. A két ünnep között a szavatossági jogok érvényesülését és a netes vásárlással kapcsolatos panaszokat vizsgálja a fogyasztóvédelmi hatóság - tartalmazza az NFM közleménye.