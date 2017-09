Feszültségoldó béremelés a MÁV-nál

Ismét emelik a vasutasok bérét, igaz, ezúttal csak azokét, akiké mélyen az átlag alatt volt, s emiatt egye kritikusabbá vált a bérfeszültség egyes kiemelt munkakörökben. A tucatnyi munkakörben ezernél több dolgozót érintő intézkedést a Vasutasok Szakszervezete a közismerten létszámhiánnyal küzdő MÁV-nál kiemelten fontos intézkedésének tartja. A VSZ-nek további változtatási javaslatai vannak.



A szokatlanul nagymértékű januári béremelés ellenére folyamatosan erősödött a feszültség jó néhány kiemelten fontos vasúti munkakörben, ezért a Vasutasok Szakszervezete április óta azon munkálkodott, hogy a MÁV vezetése kezdje meg az átlagtól messze lemaradt fizetések felzárkóztatását. A szakszervezet szerint ugyanis a súlyos létszámhiány és a folyamatos elvándorlás miatt is kockázatos fenntartani a bérfeszültséget, ezért az érdekvédők kiemelten fontos eredménynek tartják a mostani bérrendezést – jelentette be Meleg János, a Vasutasok Szakszervezete elnöke. A VSZ nyomására most született, a munkáltatóval aláírásra váró megállapodás szerint szeptembertől több munkakörben, ezernél több vasutas kap több ezer forinttal magasabb alapbért júliusig, illetve januárig visszamenőleg. A szakszervezet azt is elérte, hogy a cégvezetés felülvizsgálja néhány munkakör besorolását, s ennek eredményeként eggyel magasabb bérkategóriába kerüljenek az ott dolgozók.



Az elnök a mostani bérrendezést elengedhetetlennek és egyértelmű szakszervezeti sikernek tartja – a megállapodás több eleme is az érdekvédők feltételeire épült –, de vannak még olyan követelések, amelyek mellett a VSZ továbbra is kitart. Meleg úgy véli, a már így is kockázatos munkaerő-hiánnyal működő cég vezetőinek mindent meg kell tenniük azért, hogy megakadályozzák a további elvándorlást, s újak számára is vonzóvá tegyék a szakmát. Emlékeztet: a szakszervezet a két évvel ezelőtti kiáltványában pontokba foglalta azokat a követeléseket, amelyek feltétlenül szükségesek a szakma megbecsülésének a visszaállításához, új emberek toborzásához és a régiek megtartásához. A VSZ tehát nem ölbe tett kézzel várta, hogy a MÁV vezetői próbálják „kitalálni" a megoldást, hanem konkrét javaslatokkal segítette a folyamatot.



Meleg János elismeri, ezekből a javaslatokból már többet is megszívlelt a menedzsment, s jó néhány olyan intézkedés született, amely jelzi, hogy a MÁV vezetése és a tulajdonos is komolyan veszi a munkaerőhiány kockázatát. A vasútnál jelenleg jelentős létszámhiány van, s az elkövetkező egy évben csaknem ezren készülnek nyugdíjba vonulni. A szakszervezetek évek óta hangoztatott vészjelzései hatására egyebek között át fogják értékelni a túlzóan szigorú vizsgáztatási rendszert – amelyen még a régiek közül is sokan elbuknak, az újak jelentős része pedig már rögtön az elején kiesik a rostán -, a munkaerő toborzásban pedig anyagilag is érdekeltté tették a régi dolgozókat: 30 ezer forinttal jutalmazzák azt, aki új belépőt hoz a céghez. A szakszervezetnek azonban további javaslatai is vannak, amelyről folyamatosan egyeztet a cégvezetéssel.