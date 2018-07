Figyelem! Egy hónap türelmi időt kapott az online számlázás

– Július 1-jén kezdte meg működését az online számlarendszer, de a program esetleges „akadozása" miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a hónap végéig még nem bírságolja az adatszolgáltatás elmulasztását. A NAV tehát nem szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek regisztrálnak, és számlaadataikat július végéig, utólag eljuttatják az adóhivatalhoz.A számlázóprogramot használóknál fontos, hogy időben felvegyék a kapcsolatot a szoftver fejlesztőjével, aki megvizsgálja, kell-e valamin változtatni a szabályos adatszolgáltatáshoz. Az online számla webes felületén nemcsak információk, hanem gyakori kérdésekre összeállított válaszok és tájékoztató videók is segítik a felkészülést, lépésről lépésre bemutatva a regisztrációt és az online számlázó használatát., július 1-jétől minden olyan számlát látni akar az adóhivatal, amelynek az áfaértéke eléri vagy meghaladja a 100 ezer forintot. Az adatok kockázatelemzésekre és ellenőrzésekre adnak lehetőséget, jelentőségük az azonnaliságban és automatikusságban rejlik. Az információ már a bevallások beérkezése előtt a hatóság rendelkezésére áll, így számos visszaélés felderítését teheti eredményesebbé akkor is, ha az érintettek már nem elérhetők. A csaló vállalkozók kétes ügyleteiről, például a fiktív számlakiállításáról eddig csak utólag értesült a NAV.Varga Mihály pénzügyminiszter hangsúlyozta, ezek az információk fokozatosan könnyítik az adózók adminisztrációs terheit is. A beérkező számlaadatok a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan más bevallásokhoz is felhasználhatók lesznek.