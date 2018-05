Figyelem, hétvégétől már kapható a magyar szabadföldi szamóca!

Kisebb mennyiségben már hétvégén megjelenik a piacokon a magyar szabadföldi szamóca, amely kinézetben és ízben is eltér az importtól - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerdán az MTI-vel.



A NAK közleménye szerint a rekord meleg áprilisi tavasz felgyorsította a növények növekedését, emiatt idén kevésbé lesz érezhető a különbség a szabadföldi valamint a fóliás szamóca betakarítási ideje között. Míg a magyar szabadföldi szamóca jellemzően május közepétől kerül piacra, addig a hajtatott növényházi, fóliás hazai szamócával már egy hónappal korábban is lehetett találkozni.



Közölték: a magyarországi ültetvények megfelelő állapotban vannak, továbbá a jövőbeni jégkárok mértékét - az agrárkamara által kiépített és május elején üzembe helyezett - országos talajgenerátoros jégkármérséklő rendszer már csökkenti.



Kiemelték, hogy a friss magyar szamóca könnyen megkülönböztethető az importált árutól, állaga nem olyan kemény és a csészelevelei frissebbek, de a különbség az ízben is megjelenik.



Magyarországon mintegy 800 hektáros területen - a termelési adatok szerint - évente az időjárási viszonyok miatt változóan 8-10 ezer tonna szabadföldi szamóca terem. A főbb termőterületek Pest, Bács-Kiskun, Heves, Somogy valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Győr-Moson-Sopron megye egyes részein találhatóak. Az országban lévő termőfelület hozzávetőlegesen fele fóliasátras hajtatás.