Figyelem! Százezer eurót kap a legjobb európai villamosenergia-tárolással foglalkozó vállakozás

Nemzetközi pályázatot hirdetett a fenntartható energiával foglalkozó európai innovációkat felkaroló InnoEnergy, a kontinens leginnovatívabb, villamosenergia-tárolással foglalkozó startup vállalkozásait keresi, a nyertes százezer eurót kap.



Az InnoEnergy azokat az induló vállalkozásokat támogatja, amelyek az elektromosenergia-tárolás területén innovatív technológiákat vagy üzleti modellek koncepcióit tudják bemutatni. Főként a közlekedéssel, a hálózatokkal, az elosztással és a mobil tárolással kapcsolatos elektromosenergia-tárolási fejlesztéseket keresik, valamint az energiahatékonyságot és a káros anyagok kibocsátásának csökkentését célzó újításokat is várják.



A sikeres jelentkezők az InnoEnergy gyorsító programjain vehetnek részt, továbbá személyre szabott támogató csomagot is kaphatnak, amely képzést, különböző szolgáltatásokat, vagy anyagi juttatásokat is tartalmazhat.



A szervezet tájékoztatása szerint a legjobb pályázók előtt megnyílik az ajtó egy több mint 385 partnercéget és üzleti szakembert számláló hálózathoz, amely egyes, állami finanszírozást biztosító szervek mellett magában foglalja az InnoEnergy európai kockázatitőke-befektető közösségét is. Az induló vállalkozások emellett vezetői tanácsokat és mentorálást is kaphatnak, valamint részt vehetnek európai, energetikával foglalkozó rendezvényeken.



A pályázat öt különböző szakaszból áll, a külső szakértői értékelés után 30 pályázó kap lehetőséget, hogy előadhassa ötleteit két párhuzamosan működő zsűrinek, amelyek kiválasztják a 15 nyertest. A februári ünnepélyes záróeseményen végül egyetlen győztest hirdetnek ki.