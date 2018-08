Fizessen a régi ezresével, amíg teheti

Novembertől a postákon és a bankfiókokban cserélhetjük újra régi ezreseinket 2021. október 31-ig, míg a Magyar Nemzeti Bank még további 20 évig váltja be.



A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb felmérése szerint július 31-én 71,1 millió ezres volt forgalomban, ebből 52,3 millió darab már új bankjegy, tehát már csaknem 74 százalékos az arányuk. A régi típusú bankóból mintegy 18,8 milliót használnak még az országban.



2014-ben indította el az MNB a forintbankjegyek cseréjét: a tízezresekkel kezdték a sort. Az új bankjegyekből már jóval többet találni a piacon, de a régiekkel is lehet még bárhol fizetni, sőt, a bevonás dátumát sem tűzték ki egyelőre. Folytatásként az öt-, a két-, és a húszezresek következtek. Ezeknek a címleteknek már csak a megújult változatát használhatjuk fizetéskor. De azok se aggódjanak, akiknél még maradt a régiből, hiszen a kétezreseket és az ötezreseket 2020. július 31-ig, a húszezreseket pedig 2020. december 31-ig lehet becserélni, sőt, az MNB jegybankjaiban egészen 2037. július 31-ig illetve 2037. december 31-ig cserélhetünk.



Idén utolsó állomásához érkezik a készpénzcsere Magyarországon: az ötszázasok zárják a sort. Ebből a címletből július elején mutattak be egy korszerűsített változatot, a forgalomban viszont csak februárban jelennek majd meg.