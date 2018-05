Fizikailag nincs helye Szegeden az iparnak: 20 hektárnál kisebb területen nem lehet gyárat építeni

Nem mindegy, hol van!



55 millió forintért kínálnak Szőregen, az újszentiváni határ mellett 14 hektárt, ebből 2,5 telephelynek, a többi halastónak használható. Nem tévedünk sokat, ha kijelentjük, ez az egyik legolcsóbb fejlesztési terület Szegeden. A fajlagosan az egyik legdrágább valószínűleg a volt Postás pálya a Dorozsmai úton, itt 2,4 hektárt kínálnak 625 millió forintért. A város legnagyobb forgalmú, négysávos bevezető útja melletti terület három utcafronttal is rendelkezik.

Kereskedelemfejlesztésre alkalmas telek az Algyői úton. Amekkorára a vevő parancsolja.

Fotó: Török János

Április elején kezdődött egy újabb építkezés a szegedi Kálvária sugárúton, az egykori Világ Utcájaként ismert program területén, így ott már alig maradt értékesíthető ipari, pontosabban kereskedelmi ingatlan. A készülő acéltermék-, szerszám- és szerelvényáruház és a benzinkút között eladó egy másik, úgynevezett fejlesztési telek is. Ennek 80 százaléka beépíthető, 15 százalékát kötelezően zöldfelületként kell megtartani. Az ingatlan-nyilvántartás szerint azonban már ez a terület is az áruházat építő dusnoki székhelyű HUF Invest Kft.-é – igaz, náluk eladósorba került. A mára megosztott telekből ennek rövidebb a „tengeri kijárata", vagyis a Kálvária sugárúti utcafrontja.– Sajnálatos, de köztudomású tény, hogy Szegednek nincs nagyobb, minimum 20–50 hektáros, egybefüggő ipari fejlesztési területe, ahol egy nagyobb vagy akár csak közepes cég üzemet, gyárat tudna építeni, ezáltal munkahelyet teremteni. Utoljára az azóta felszabdalt Délép-telep volt ilyen, és talán az újszegedi kenderfonó területe – mondja Bozsó Bence, a LIMIT Ingatlaniroda szakértője. Hangsúlyozza, hogy más a kereskedelmi és más az ipari ingatlan sajátossága, és persze értéke is. Az előbbinél nagyon fontos a jó hely, négyzetméterára 10 ezerről indul, és akár 30 ezer forintig is elmehet, míg az iparinál 12 ezer forint a csúcs.Kereskedelmi ingatlant kínál a LIMIT az Algyői úton, a Shell-kút mögött, az M43-as autópálya lehajtója és a város közötti területen. A szolgáltatózónába sorolt telek a jelenleg érvényes helyi építési szabályzat szerint 40 százalékos beépíthetőségű, 4,5–7,5 méter magas épületeket lehet rá felhúzni. A 3,4 hektáros terület irányára 350 millió forint. – Érdekessége, hogy a szomszédban további területek megvásárlására is van lehetőség, így első körben akár 9,3, de ha igény van rá, akár 36 hektárig is növelhető – mondja a szakértő.Kisebb, legfeljebb 15 százalékos beépíthetőséggel találni az ingatlan.com portálon egy közel 15 hektáros telket Szeged külterületén, az 5-ös főút mellett, az M5-ös és az M43-as autópálya csomópontjában, azok lehajtójának közelében. A négy különböző helyrajzi számon felvett terület irányára 540 millió forint, telepszerű beépítési móddal. Itt 4,5–7,5 méteres a megengedett építménymagasság.Hasonló az árkategória a Sándorfalvi út mellett, az M43-as autópálya-lejárónál is, ahol 13,4 hektárnyi fejlesztési terület eladó 499 millió forintért. Őstermelőknek, gazdálkodóknak is jó lehet – bár annak azért drága –, hiszen egyelőre szántó besorolású a terület.