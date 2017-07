Fogyasztóbarát hitelt kínál az Erste

Minősített Fogyasztóbarát lakáshitel

Az MNB májusban határozta meg, milyen banki termékek nyerhetik el a minősített fogyasztóbarát lakáshitel címet, amelyre júniustól pályázhatnak a pénzintézetek. A minősítésének elnyerésének feltétele, hogy a hitelt egyenlő havi részletekben kelljen törleszteni, a választott referenciaértékhez viszonyított kamatfelára nem haladhatja meg a 3,5 százalékpontot.



A fogyasztóbarát hitel kamatperiódusának hossza 3, 5, 10 év lehet, vagy a futamidő végéig rögzíteni kell a kamatot.



A hitelbírálati határidő az értékbecslés elkészültétől számított maximum 15 munkanap. A folyósítási határidő pedig az arra vonatkozó feltételek teljesítésétől számított 2 munkanap.



A folyósításig felmerülő és az előtörlesztéshez kapcsolódó díjak maximáltak: a folyósítási díj maximum a hitelösszeg 0,75 százaléka, de legfeljebb 150 ezer forint, míg az előtörlesztési díj nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 százalékát. A lakástakarék-pénztári betétből pedig az előtörlesztés a szerződés szerint elérhető megtakarítás és a hozzá kapcsolódó állami támogatás mértékéig díjmentes.

Július 24-től elérhetőek az Erste Banknál a fogyasztóbaráttá minősített lakáshitelek. Az Erste a napokban nyerte el termékeivel a minősített Fogyasztóbarát lakáshitel címet a Magyar Nemzeti Bank pályázatán. A Fogyasztóbarát hitelek között az Erste elsőként kínál, és emellettAz Erste Bank szerint a fogyasztóbarát lakáshitelek akár a piac 40 százalékát is kitehetik majd.Buócz Emese, az Erste Bank termékmenedzsment vezetője elmondta, hogy a jelzáloghiteleknél a szabadfelhasználásúak aránya csupán 10 százalék körüli, a piac csaknem 90 százalékát lakáscélú ügyletek teszik ki, amelyek 2013 óta folyamatosan bővülnek. Erre élénken hat a kedvező kamatkörnyezet, a kormány intézkedéscsomagjai, az építési engedélyek felfutása, illetve az átadott építkezések számának 2016 év végi megugrása is.Mindezek alapjána kedvezőbb feltételek (maximalizált az induló kamat maximum, a hitelkérelem befogadása előtt nincs díj a tulajdoni lap és a térképmásolaton kívül), valamint a gyorsaság (maximalizált bírálati- és folyósítási idő) miatt.Az Erste Bank esetében a lakáscélú ügyleteken belül a használt és új vásárlások együttesen a havi új kihelyezett hitelvolumen több mint 70 százalékát teszik ki. Az Ersténél a hosszú kamatperiódusú hitelek a havi volumen több mint 60 százalékát teszik, és ebben a bank további növekedést vár a július 24-én induló 3 éves kamatperiódus bevezetésével.Buócz Emese, az Erste Bank termékmenedzsment vezetője arról tájékoztatott, hogyA hitelt építésre, illetve lakáscélú hitelkiváltásra is igénybe lehet venni, szemben az eddig a piacon elérhető fogyasztóbarát termékekkel, amelyeknél ezek a hitelcélok nem elfogadottak. Emellett természetesen lakásvásárlásra is lehet fordítani az Erste kölcsönét.Egy használt lakás vásárlására felvett 20 éves futamidejű, ötmillió forint összegű, 3 éves kamatperiódusú Erste Fogyasztóbarát lakáshitel induló kamata 200 000 forint jövedelem mellett 3,59 százalék, míg THM-je 4,34 százalék, a törlesztőrészlet pedig havi 29 230 forint. A Fogyasztóbarát hitel feltételei elérhetőek a bank oldalán