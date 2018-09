Fogyasztókat segítő kiadványokat mutattak be Szegeden

Hivatalunk fontos célja, hogy a fogyasztók megismerjék a jogaikat és maguk is tudják érvényesíteni igazukat – mondta Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal vezetője, hozzátéve, minden kormányablakban van fogyasztóvédelmi szakember, aki tud segíteni az ügyfeleknek. Ahogy fogalmazott, tájékoztatják ugyan a betérőket, de az emberek gyakran jobban szeretik a kezükbe fogni és hazavinni a hasznos kiadványokat.



Kolozsi Sándor, a közmű-szabályozási hivatal fogyasztóvédelmi főosztályvezetője kiemelte, jó a szakmai kapcsolatuk a megyei kormányhivatallal. – Nincs területi, helyi szervünk, ezért fontos az országos megjelenés, az elmúlt időszak és a következő napok megyejárása.



Megtudtuk, az ötödik és a hatodik részéhez érkező sorozat korábban foglalkozott a szabálytalan vételezéssel, a költözéssel járó felhasználóváltással és a rászorulók kedvezményeivel is. A közmű-szabályozási hivatal nemcsak felügyeli az energia- és vízellátást, hanem szabályozza is a piacot, illetve engedélyezi a közműszolgáltatók működését. Az 5-ös számú fogyasztóvédelmi füzet célja, hogy segítse az eligazodást a felhasználókkal kapcsolatban álló energia- és közműszolgáltatók között, illetve tájékoztatást nyújtson a kereskedőváltásról. Bemutatja az „engedélyes" szolgáltatókat, ami a víznél és a távhőnél egyértelmű, ám a földgáznál már kevésbé, hiszen ott elkülönülhet az elosztó és a kereskedő. A 6-os kiadványban olyan kérdésekre adnak közérthető válaszokat, hogy mi a teendő ingatlanvásárlás után, vagy ha új csatlakozást, bekötést tervez a felhasználó. Például milyen szolgáltatóval kell szerződést kötnie, mi ennek a menete?



Kolozsi Sándor hangsúlyozta, legfontosabb a folyamatos kapcsolat a szolgáltatóval – milyen közel van a legközelebbi transzformátor, a földgázcsonk. Fontos, hogy előre tájékozódjunk, hiába van az utcában földgázvezeték, kiderülhet, hogy az új házat már nem bírja el a szűk kapacitás miatt. És ha messziről kell hozni vagy nagyobb átmérőjű cső szükséges, az nagyon drága.



Petrik Sándor, a megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályvezetője elmondta, amikor közüzemi szerződést köt a fogyasztó, az elején még minden rendben van. De ha bejön egy késedelmes fizetés vagy egy szolgáltatóváltás, akkor már eljutnak hozzájuk is – ezek a kiadványok segítenek a tájékoztatásban. Nem csökken a panaszok, megkeresések száma, ám egyre nagyobb arányban rendeződnek az ügyek megnyugtatóan és kevesebb elmarasztaló döntés születik.