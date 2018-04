Fontos a pályázatok életútja

Az operatív programok keretében meghirdetett konstrukciók már a Támogatási szerződéskötésen túl az előrehaladási fázisba léptek, jelenleg is folynak az engedélyeztetések, közbeszerzések, egy-két projektnél pedig kivitelezési munkálatok is megkezdődtek, ezen projektek 2018-2019-es évben 100%-ban megvalósulnak majd.Főbb területek, amelyekbenHelyi gazdaságfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó foglakoztatás növelése, önkormányzati gazdasági infrastruktúra –üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése. Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés, gazdaságfejlesztés, munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés. Vonzó városi, települési környezet kialakítása, fiatalok, népesség megtartása, gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés, helyi kereskedelmet, szolgáltatásokat élénkítő, gazdasági tevékenységeket ösztönző fejlesztések, zöldfelületek megújítása és növelése. A települési közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai korszerűsítése, fenntartható települési közlekedésfejlesztés.Határon innen és túl is fejlődünk, hiszen sok nyertesis Támogatási szerződéskötési fázisban van. A program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását segíti megvalósítani.élenjáró informáltsága és szakmai kompetenciája révén hatékonyan biztosíthatja önnek a következőket:Teljes kivitelezés: Cégátvilágítás. - Pályázati feltételeknek való megfelelőség vizsgálata. - Pályázatírás. -