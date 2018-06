Fontos változás: júliustól jön az online számla

A vállalkozásokat érintő fontos változásra hívta fel a figyelmet a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a NAV. A kibocsátott számlát július 1-jétől a kiállítás után rövid időn belül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus rendszerébe is fel kell tölteni. A témában a kamara szerdán Szegeden és Szentesen is tájékoztató rendezvényt tartott élénk érdeklődés mellett.űAz érintettek Szabó Gábortól, a NAV tájékoztatási osztályvezetőjétől tudhatták meg a változás legfontosabb részleteit, a vállalkozások teendőit és a határidőket. A legfontosabb, hogy július 1-jétől a legalább 100 ezer forintot elérő áfa összeget tartalmazó számlákról adatot kell szolgáltatni az adóhivatal számára.A számlázóprogram használatánál az adatokat emberi beavatkozás nélkül a számla elkészülése után azonnal továbbítani kell a NAV-hoz interneten keresztül. Aki a hagyományos tömböt használja, annak a kiállított papíralapú számla adatait webes felületen kell rögzíteni. Ha a kézi számlában szereplő áfa összege legalább félmillió forint, akkor legkésőbb a kiállítás utáni napon, ha ennél kisebb az áfa, akkor a számla kiállításától számított öt napon belül.Ebből az is következik, hogy minden vállalkozásnak regisztrálni kell az erre kialakított Online Számla rendszer elektronikus felületén. Rohanni annyira nem kell, mert ez még nincs készen – a szakértők szerint erre június második felétől lesz lehetőség. Addig is azoldalon érhető el a tesztrendszer, illetve segítség lehet akamarai honlapról letölthető előadásanyag is a felkészüléshez.