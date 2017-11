Fűtéskorszerűsítés - de miből finanszírozhatjuk?

Való igaz, hatalmas változásokat lehet elérni azzal, ha az egész fűtőrendszerünket korszerűbb berendezésekkel fejlesztjük tovább. Már egy újabb típusú kazánnal is akár 30-40 százalékot javíthatunk a fűtés hatékonyságán a régi berendezésekhez képest, főleg akkor, ha a szigeteléssel és a nyílászárókkal sincs probléma.Rezsioldalról nézve is kedvező döntés lehet a csere: a modernebb kazánokkal akár több ezer forinttal több maradhat a család pénztárcájában attól függően, hogy milyen modellt választunk és milyen rendszernek lesz a „szíve". Egy-egy energiatakarékos változat több éves távlatban gondolkodva százezer forintos, vagy akár milliós megtakarítást is jelenthet attól függően, hogy milyen régi, energiazabáló eszközt cserélünk le, de persze az is számít, hogy milyen idős lakásban használjuk.Az viszont bizonyos, hogy a korszerűsítés szinte minden család számára jelentős anyagi kiadást jelent, hiszen, ha a teljes fűtésrendszert nem is akarjuk lecserélni, már a kazán korszerűsítéséhez is jócskán bele kell nyúlnunk a pénztárcánkba. Aki például a legmodernebb kondenzációs hibrid okoskazánt szereltetné be, ami már nem csak fűt, hanem nyáron hatékonyan hűt is, készüljön fel, hogy bőven egymillió forint feletti összeget kell letennie az asztalra. Nagyobb váltáskor ugyanis a kéményrendszert és a hőleadókat, radiátorokat is le kell cserélni, így nem ritka a kettő, sőt hárommillió forintos kiadás sem.Az Otthon Melege Programmal 2017-ben is lehetett állami támogatást igényelni fűtéskorszerűsítésre azoknak, akik időben kapcsoltak és cserélni akartak. De a megpályázott összeg csak a beruházási költségek felét fedezi - mi lesz a különbözettel és azokkal, akik lemaradtak a támogatásról? A Bank360 hitelszakértői szerint most megéri egy jól megválasztott kölcsönnel finanszírozni a fűtéskorszerűsítést annak, akinek saját zsebből túl megterhelő lenne a beruházás.A hitelkamatok ugyanis történelmi mélységben vannak, így most nagyon olcsón juthatunk kölcsönhöz.. A hitelek összehasonlításával és rangsorolásával foglalkozó portál szerint a legjobb választás lakásfelújításhoz egy szabad felhasználású személyi kölcsön lehet mindazoknak, akik ezen a télen már modernebb és hatékonyabb fűtéssel szeretnék ünnepelni otthon a karácsonyt.A lehetőségeknek csak az igényeink és a hitelképességünk szab határt. Kisebb összegű felújításokat már fedezet nélküli kölcsönből is végrehajthatunk megfelelő igazolt jövedelem mellett. Személyi kölcsön esetén a hitelösszeg pár százezer forinttól akár 6-7 millió forint is lehet, amelyet szabadon felhasználhatunk. A Bank360 kalkulációi alapján például egy, kazán vásárlására és annak beszerelésére, engedélyeztetésére felvett 2 millió forintos, 4 éves futamidőre szóló kölcsönt 11 százalékos THM-mel havi 50 716 forintos törlesztővel fizethetünk vissza. Így a teljes visszafizetett összeg a futamidő végén 2 456 880 forint lesz. Ha vállaljuk, hogy a bankhoz érkezik a fizetésünk és az ráadásul elég magas is (nettó 250 000 forint feletti), további kamatkedvezményeket kaphatunk.Ha nem csak a kazán, hanem az egész rendszer megérett a cserére, sokkal több pénzre lehet szükségünk. Ilyenkor a gázkészüléken túl a gázvezetékek és a konvektorok vagy más hőleadók is cserére szorulhatnak, sőt, akár a nyílászárok és szigetelés is korszerűsítést igényelhet. Számolnunk kell a kivitelezés költségeivel is, illetve az engedélyeztetéshez szükséges,mérnökök által készített gáztervvel vagy hőtervvel is.A szakértők szerint érdemes egy egységként kezelni a lakást, ami azt jelenti, hogy ha a fűtésrendszer korszerűsítésére adjuk a fejünket, akkor minden szükséges elemet modernebbre cserélünk a megfelelő hatékonyság eléréséhez. Ez azonban nagyobb, több millió forintos átalakítás a fűtési rendszeren.Ebben az esetben már kedvezőbb lehet egy szabad felhasználású jelzáloghitel. A megfelelő ingatlanfedezettel és jövedelemmel korszerűsítési céllal is tudunk kölcsönt felvenni. Egy 7 millió forintos kölcsönt 180 hónapra fix kamatozás mellett már 3 százalék alatti THM-mel vehetünk fel, a törlesztőrészlet pedig havonta 47 138 forintra jön ki. Így a teljes visszafizetett összeg a kamatokkal együtt 8 484 840 forint lesz.A Bank360 munkatársai emlékeztetnek arra, hogy néhány éve a jelenleg tervezhető kamatköltségeknél sokkal többet kellett fizetni, hiszen 2013-2014 körül az átlagos kamatok 22-25 százalék körül alakultak. Ez azt jelenti, hogy most sokkal olcsóbban tudjuk hitelből finanszírozni a korszerűsítést.Ráadásul a mai energiatakarékos fűtési rendszerekkel a megnövelt hatékonyság miatt évi több tízezer forintot spórolhatunk a rezsin. A megspórolt összeggel ugyan nem tudjuk teljesen kinullázni a hitelösszeget, de ha visszaforgatjuk a kölcsön törlesztésébe, jelentősen redukálhatjuk a futamidőt. Ha sikerül például egy 5 fős családi ház rezsiköltségét a korszerűsítéssel nagyjából havi 8 000 forinttal csökkenteni átlagosan, az 15 év alatt 1,5 millió forintos megtakarítást jelent, amit a 7 millió forintos kölcsön előtörlesztésére fordíthatunk, így több mint két évet lefaragva a futamidőből.Ha nem akarjuk hamarabb befejezni a kölcsön visszafizetését, akkor a megspórolt összeget a havi törlesztőrészletre is költhetjük.Ma tehát nem rossz döntés hitelt igénybe venni a korszerű fűtési rendszer kialakításakor, hiszen a korábbi évekhez képest sokkal jobb ajánlatokkal találkozhatunk, a beépíthető készülékekkel pedig pénzt spórolhatunk, ami segít a hitel mihamarabbi visszafizetésében.Arra ugyanakkor érdemes odafigyelni minden hiteligénylés során, hogy kölcsön és kölcsön között is nagy különbségek lehetnek a költségek terén. Ahogy találhatunk a piacon 8 százalék alatti kamatot, úgy belefuthatunk 20 százalék felettibe is, ami tízezer forintos különbséget is jelenthet a havi törlesztőnél. Ahhoz, hogy megfontolt döntést hozzunk és az igényeinknek leginkább megfelelő hitelt válasszuk, mindenképpen érdemes összehasonlítani a piacon található lehetőségeket.