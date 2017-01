Gazdasági évnyitó a kamarában

Az eseményen Nemesi Pál, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta: amellett, hogy a magyar gazdaság teljesítménye javult, a cégek új kihívásokkal szembesültek tavaly. Ezek közül az egyik a termelékenység kérdése. Hozzátette: az uniós források idei várható nagyarányú kihelyezése jelentős forrásokat biztosít majd a vállalkozásoknak. Az elnök hangsúlyozta, Magyarországon számszerűsíthető munkanélküliség és munkaerőhiány van jelen egyszerre, amivel a cégvezetőknek meg kell küzdeniük.



Pogátsa Zoltán közgazdász, szociológus, a Nyugat-magyarországi Egyetem docense hazánk versenyképességéről szóló előadásában kiemelte: a szakképzett munkaerő hiánya a legjelentősebb hátráltató tényező a vállalkozásoknál. Ennek okai között az elvándorlást, az uniós források építőipari felhasználását és az autóipari beruházások okozta megnövekedett munkaerő-keresletet, a képzetlenséget és az alacsony béreket említette. Nagy gondot jelent az is, hogy a hazai vállalkozások termelékenysége csupán harmada a külföldieknek – és ez alacsony béreket eredményez. Szerinte ahhoz, hogy az említett problémák megoldódhassanak, az oktatási rendszer reformjára, valamint a közmunkaprogramok helyett képzések bevezetésére lenne szükség.



Hajdú József, az SZTE jogtudományi karának egyetemi tanára a megszokottól eltérő munkaviszonyokat mutatta be, és arról beszélt, hogy született már a robotokra vonatkozó szabályozás is. Hangsúlyozta, hogy a munka fogalma újraértelmezés alatt áll napjainkban. Szót esett a „sharing economy"-ról is, amelyre hazánkban jó példa volt a nemrégiben betiltott Uber taxizás, de hasonló megoldások ismertek az étkeztetés és a lakhatás területén is.