GfK: az idei focivébé idején is kiemelkedően fogyhatnak a televíziók

Az MTI-hez szerdán eljuttatott közlemény szerint az eladások már az idei első három hónapban is jelentősen nőttek a tavalyi év azonos időszakához képest, az értékesítés számottevőn március első heteiben ugrott meg.



Ha az első negyedévben tapasztalt, előző évi bázishoz számított 15 százalékos növekedés folytatódik, akkor valószínűsíthető, hogy második negyedév szintén rekordeladásokat hoz, és a korábbi VB-knél is erősebb készülékeladásokat fog mérni a GfK - közölték.



Az idei első negyedévben 22 százalékkal több tévét vásároltak, mint 2016 első három hónapjában, a labdarúgó Európa-bajnokság előtti időszakban.



A tájékoztatás szerint 2010-ben átlagosan 122 ezer forintot szántak a vásárlók egy tévére, 2014-ben 110 ezret, 2018 első negyedévében pedig 117 ezer forintot.



Vásárláskor az ár mellett továbbra is prioritás a képernyőméret. Míg 2014-ben az eladások csaknem felét a 32 coll képernyő átmérőjű készülékek adták, addig idén már csak egyharmadát, azaz a kereslet fokozatosan eltolódott a nagyobb kijelzőjű televíziók felé. Ezek a korábbiaknál kedvezőbb áron kaphatók, így az értékesítések összesített alakulását egyre jobban befolyásolják a 40 collnál nagyobb képernyő átmérőjű készülékek - ismertette a GfK.