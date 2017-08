GKI: túl vannak a csúcson az ingatlanpiaci kilátások

Az ingatlanpiaci kilátások kissé túl vannak a csúcson, de még mindig alapvetően derűlátást tükröznek - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb, negyedévente közölt ingatlanpiaci felmérésében.



A júliusi felmérés során 110, ingatlanokkal foglalkozó cég, valamint 1073 vállalat válaszolt, a lakossági minta pedig ezerfős, reprezentatív volt.



A lakásvásárlásra és -építésre vonatkozó lakossági várakozások január és április után júliusban is romlottak. Az előző negyedévhez képest csökkent azok aránya, akik a következő egy évben biztosan elindítanak egy vásárlási vagy építési tranzakciót, illetve az ezt valószínűsítők köre is szűkült. Ezek a várakozások 7 negyedéves mélypontjukra estek vissza.



A lakásfelújításra és korszerűsítésre irányuló lakossági várakozások intenzitása is csökkent kissé az egy negyedévvel ezelőttihez képest, ezen a téren a kivárás a meghatározó.



A használt lakások áremelkedési ütemével kapcsolatos várakozások ugyanakkor Budapesten nem sokat változott az előző negyedévhez képest. Idén áprilisban a válaszadók 47 százaléka számított tovább emelkedő árakra, júliusban 38 százalékuk. A stagnáló árakra számítók aránya viszont 50-ről 59 százalékra emelkedett. A főváros egészét jellemző, a következő egy évre várt átlagos árnövekedés most is a 2-3 százalék közötti sávban helyezkedik el.



Az ország keleti és nyugati régiójában várható áremelkedés üteme gyakorlatilag nem változott, most is mindkettő 2 százalék körüli.



Az ingatlanokkal foglalkozó, válaszadó vállalkozások körében a következő 12 hónapra vonatkozó várakozások Budapesten, az agglomerációban, valamint a nyugati régióban javultak, a keletiben viszont romlottak.



A telekpiaci kilátások 2016 első negyedéve óta határozott derűlátást tükröztek, ez a júliusi felmérés során sem változott érdemben - közölte a GKI. Az építési telkek ára várhatóan 6-7 százalékkal emelkedik a következő egy évben.



Az irodapiacon fennmaradt, illetve kissé emelkedett a derűlátás. Budapesten és környékén a bérleti díjak 6 százalék körüli emelkedésére lehet számítani a következő egy évben, míg vidéken nem várható díjemelkedés.



A kiskereskedelmi ingatlanok forgalma az elmúlt években dinamikusan bővült és a várható kilátások is kedvezőek. A júliusi felmérés során az üzlethelyiség-piaci indexek értéke a fővárosi agglomerációra lényegében nem változott, míg az ország egészét jellemző mutató 1 ponttal csökkent az előző negyedévihez képest. Az egy évvel ezelőtti szintet az előbbi jelzőszám 5, az utóbbi 8 ponttal haladja meg. A bérleti díjak Budapesten várhatóan 4 százalékkal nőhetnek, vidéken inkább stagnálásra lehet számítani - derül ki az elemzésből.