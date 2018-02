Görögországot felminősítette a Moody´s

Felminősítette Görögországot a Moody's Investors Service, arra a véleményére hivatkozva, hogy a görög kormány jelenlegi kiigazítási programja érdemben javította a költségvetési helyzetet és az intézményi hátteret.



A nemzetközi hitelminősítő szerda éjjel Londonban bejelentette, hogy a görög államadós-besorolást az eddigi "Caa2"-ről két fokozattal "B3"-ra, az előresorolt fedezetlen kötvények osztályzatát szintén két fokozattal "Caa2/(P)Caa2"-ről "B3/(P)B3"-ra emelte.



A besorolásokon a Moody's további felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátást hagyott érvényben.



Az osztályzatjavításhoz fűzött elemzésében a hitelminősítő kiemelte: véleménye szerint a kiigazítási programmal elért érdemi költségvetési és intézmény javulás eredményei a következő években is fenntarthatók maradnak, és ez elősegíti a gazdaság és a bankszektor erősödését.



A Moody's emellett bízik abban is, hogy Görögország sikeresen befejezi a jelenlegi, harmadik pénzügyi segélyprogramot, és visszatér az önálló, piaci alapú finanszírozáshoz.



A cég szerint mindezek alapján érdemben csökkent a magánszektorbeli hitelezőkkel szembeni görög adósságkötelezettségek újabb törlesztési csődjének vagy átstrukturálásának kockázata.



A Moody's elemzése szerint Görögország teljesítménye a jelenlegi kiigazítási program során felülmúlta a várakozásokat, és sokkal erőteljesebb volt, mint az előző két pénzügyi program idején.



A közfinanszírozási szektor elsődleges egyenlegében tavaly és 2016-ban egyaránt a hazai össztermék (GDP) 2 százalékát meghaladó többleteket, a teljes államháztartási mérlegben egyensúlyhoz közeli helyzetet sikerült elérni. A javulás zöme szerkezeti intézkedésekből eredt, és ezek tartós költségvetési javulásokat eredményeznek - áll a hitelminősítő indoklásában.



A Moody's becslése szerint ez a költségvetési teljesítmény 7 százalékpont körüli javulást hoz a következő két évben az államadósság-rátában, amely a cég várakozása alapján 2019-ben a GDP-érték 174 százalékát épphogy meghaladó szintre csökken a tavaly mért, 181 százalék feletti csúcsról.



A Moody's közölte: fenntartja a 2 százalékos idei és 2,2 százalékos jövő évi gazdasági növekedést valószínűsítő előrejelzését, de a korábbinál is jobban bízik e prognózisok valóra válásában, tekintettel arra, hogy a kiigazítási program sikeres befejezése várhatóan javítja a fogyasztói és az üzleti bizalmat, és ösztönzi a tőkebeáramlást.



Az utóbbi néhány hétben mindhárom piacvezető nemzetközi hitelminősítő felminősítette Görögországot.



A Standard & Poor's január 19-én az addigi "B mínusz"-ról egy fokozattal "B"-re emelte a devizában és hazai valutában fennálló görög szuverén adósság osztályzatát, és az új besorolást szintén további felminősítés lehetőségére utaló pozitív kilátással látta el.



Indoklásában a Standard & Poor's hangsúlyozta, hogy a görög államháztartás 2016-ban és 2017-ben is elsődleges többlettel zárt, a gazdaság pedig tavaly kilábalt a többévi recesszióból.



A Standard & Poor's 2018-ra 2 százalékos, a 2018-2021 közötti időszakra éves átlagban 2,4 százalékos reálnövekedést valószínűsít a görög gazdaságban.



Hétfőn a Fitch Ratings szintén "B mínusz"-ról "B"-re javította Görögország devizában fennálló szuverén adósosztályzatát, amelyet ugyancsak pozitív kilátással látott el. Indoklásában a Fitch kiemelte, hogy stabilizálódott a görög államadósság, tartós a gazdasági növekedés, emelkedik az adósságszolgálat nélkül számított elsődleges költségvetési többlet és mérséklődtek a belpolitikai kockázatok.