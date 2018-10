Gulyás Gergely: kibővítik a csokot

Kibővítik a csokot A kétgyermekes családokra is kiterjesztik a 10 millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsönt, a háromgyermekeseknél pedig a kölcsönfelvétel lehetőségét 15 millió forintra emelik meg - jelentette be a családok otthonteremtési kedvezményéről (csok) szóló kormánydöntést ismertetve Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



Elmondta: a lakáskasszarendszer átalakításából felszabaduló forrásokat a csok kibővítésére költik. A kormány állja a szavát, bővíti a csok rendszerét - mutatott rá Gulyás Gergely. Magyarország megerősítette a déli határ védelmét

Magyarország megerősítette a déli határ védelmét, miután felajánlotta segítségét Horvátország mellett a balkáni migrációs útvonallal érintett összes országnak - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón. Gulyás Gergely ismertetése szerint a kormányülésen a belügyminiszter számolt be arról, hogy hetvenezer migráns észak felé tart, jelenleg a bosnyák határnál vannak, hetven kilométerre a magyar határtól.



Elmondta azt is: a kormány döntése értelmében a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal helyett Idegenrendészeti Hivatal jön létre. A bevándorlási hivatal átnevezését azzal indokolta, hogy az kifejezi a magyar választópolgárok akaratát, hogy Magyarország ne legyen bevándorlóország. Négy súlyponti kórház lesz Budapesten

Budapesten nem három, hanem négy súlyponti kórház lesz, ugyanis a Szent János Kórház is ilyen intézmény lesz - közölte Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Elmondta, a Szent János Kórház tervezésére 495 millió forintot biztosít a kormány.



A másik három, már bejelentett súlyponti kórház a Honvédkórház, a Szent László és a Szent István Kórház összevonásával létrejövő intézmény, valamint a dél-budai centrumkórház lesz. A Miniszterelnökség vezetője más kormánydöntésekről is beszámolt.



A hulladékszállítás helyzetével kapcsolatban kijelentette: nem engednek az üzleti érdekű zsarolásoknak, ezért nem engednek a rezsicsökkentésből, és ha kell, akár a katasztrófavédelem is képes átvenni a szolgáltatás biztosítását, de nem ez a cél. A szükséges konszolidációhoz a kormány forrást is fog biztosítani, illetve egy létrejövő bizottság egy héten belül jelentést tesz a helyzetről - közölte.



Arról is beszélt, hogy a kulturális tao-pénzek területén jelentős visszaélések voltak, ezért új támogatási rendszert vezetnek be. Az eddigi támogatások nem csökkennek, de nem a jelenlegi formában fogják biztosítani azokat - mondta Gulyás Gergely.