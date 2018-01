Gyerek és saját lakás öt éven belül: erre vágynak a 25-35 év közötti fiatalok

Az első vágyott családi fészek biztonságos, jó levegőjű és megfelelő infrastruktúrájú környéken található, természetesen külön gyermekszobával. A szakértő szerint azért érdemes korán elkezdeni a lakáscélú megtakarítást, hogy már a baba érkezése előtt, időben rendelkezésre álljon az otthonteremtésre félretett, állami támogatással kiegészített összeg.



Sokat hallani arról, hogy a 30-as évek elejére tolódik az első gyermekvállalás időpontja, amelyet a Fundamenta családtervezéssel kapcsolatos kutatásának eredményei is alátámasztanak. A 25-35 év közöttiek körében végzett országos reprezentatív kutatásból kiderül, hogy a többség a harmincas éveinek elejére tervezi első gyermeke megszületését. A 26-27 évesek 10 éven belül, a 29-30 évesek pedig 1-3 éven belül látják reálisnak a gyermekvállalás kérdését. A megkérdezettek közel háromnegyede úgy gondolja, hogy a stabil párkapcsolat, a biztos állás és megbízható anyagi háttér mellett a saját lakás is fontos a gyermekvállaláshoz. Családalapítás szempontjából a három legfontosabb kritérium lakásvásárláskor a biztonságos környék (94%), az egészséges levegő (91%), és a jó infrastruktúra (87%). A válaszadók 86 százaléka örülne olyan otthonnak, ahol biztosítani tudja gyermekének a külön szobát és sokan tartják fontosnak a jó közlekedést is (83%).



A saját lakás megteremtését a megkérdezettek legnagyobb arányban lakáscélú megtakarításból és hitelből látják reálisnak, de sokan bíznak a családi segítségben is. A Fundamenta szakértője szerint érdemes előre gondolkozni, és időben félretenni az otthonteremtésre, hogy rendelkezésre álljon a megtakarított összeg, amikor aktuálissá válik a gyerekkérdés. Az időben elindított, állami támogatással kiegészített lakástakarékkal és fix kamatozású lakáshitellel megteremthető a lakásvásárláshoz szükséges összeg, így az ötéves tervbe a babavárás mellett valóban beleférhet az otthonteremtés is.