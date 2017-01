Gyógyító hatással reklámozták a lámpákat, nem kellett volna

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szerint megalapozatlanul reklámozta egyes termékeit gyógyító hatásokkal a Standard Products and Solutions Kft., és megtévesztette a fogyasztókat a termékek kedvezményes megvásárlásának lehetőségével kapcsolatban; a jogsértésekért a vállalkozásra több mint 33 millió forint bírságot szabtak ki.



A GVH szerdai tájékoztatása szerint a Standard Products and Solutions Kft. megalapozatlanul hirdette az egészségügyi felméréssel összekötött szóbeli tájékoztatások alkalmával és a honlapján is, hogy termékei alkalmasak konkrét betegségek gyógyítására, ezt a vállalkozás nem tudta bizonyítékokkal alátámasztani.



A fogyasztói szerződések nagy részén akciós árra, engedményre utaló feliratok szerepeltek, de nem bizonyosodott be, hogy a szerződő fogyasztók valóban engedménnyel kapták volna meg a készülékeket.



A GVH a bírság kiszabásakor a vizsgált időszakban eladott termékek árbevételéből indult ki.



Súlyosító körülményként értékelték, hogy a jogsértő kereskedelmi gyakorlat sérülékeny fogyasztókat célzott meg, akik az átlagosnál érzékenyebbek az egészségügyi problémájukkal kapcsolatos tájékoztatások iránt. Emellett a termékekért jelentős összeget kellett fizetni, a jogsértő kereskedelmi gyakorlat hosszú ideig tartott, célzott, közvetlen és kiterjedt volt, valamint a jogsértéssel érintett készülékek bizalmi termékek - közölte a versenyhivatal.