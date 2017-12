Halat venne karácsonyra? Ilyen árakra számítson!

Németh István - aki egyben a Tógazda Halászati Zrt. elnök-vezérigazgatója - elmondta: az élő pontyot a hazai piacon kilogrammonként 890-1200 forint közötti áron lehet megvásárolni, a tisztított filék, pontyszeletek pedig ennek kétszeresébe, háromszorosába kerülnek. Egy kilogramm tisztított harcsafilé ára az 5 ezer forintot is elérheti. Hozzátette, hogy alacsonyabb áron is lehet halat vásárolni: az élő busa és a kárász kilogrammonkénti ára 400-500 forint.



Az elmúlt évben az élő ponty kilogrammonkénti ára az ezer forintot sem haladta meg, míg a szálkamentes harcsa ára 2500-3000 forint között alakult - emlékeztetett Németh István.



Kifejtette: a kereskedelemben az idén szinte minden faj - egyebek mellett ponty, busa, kárász, csuka, szürkeharcsa és afrikai harcsa - rendelkezésre áll. A vásárlók 80 százaléka a pontyot keresi, mivel ez elengedhetetlen alapanyaga a legnépszerűbb karácsonyi ételnek, a halászlének. A ponty mellett mind az élő, mind a feldolgozott, szálkamentes szürkeharcsára és az afrikai harcsára is nagy a kereslet. Vidéken népszerű a kárász és a busa is, amelyből ropogós, paprikás halszeletek kerülnek majd az ünnepi asztalra - fűzte hozzá Németh István.



Elmondása szerint az egy főre jutó éves hazai halfogyasztás növekvő tendenciát mutat: a magyar emberek évente átlagosan 6-6,5 kilogramm halat fogyasztanak, míg az 1990-es években a halfogyasztás a 3 kilogrammot sem érte el. Rámutatott: ugyanakkor Európában 23 kilogramm az egy főre jutó éves halfogyasztás átlaga, a világátlag pedig 16 kilogramm.



A magyarországi édesvízi hal 30-35 százaléka az adventi időszakban fogy el. Az összesen 26 480 hektáros halastavakban évente csaknem 20 ezer tonna halat termelnek, ebből 10-12 ezer tonna az étkezési hal, melynek döntő része - mintegy 10 ezer tonna - a ponty - ismertette a Mahal elnöke. Európában keresleti piac alakult ki az édesvízi haltermékekre, és egyre nagyobb az érdeklődés a kitűnő, magyar édesvízi halak iránt. Évente 3500 tonna édesvízi halat exportálnak, a kuriózumnak számító ragadozó halak (csuka, süllő) nagy részét Ausztriába, Németországba, Olaszországba szállítják - közölte.



Az ágazat édesvízi halakból származó éves árbevétele 12,5 milliárd forint volt, a termelés jövedelmezősége 4 százalék - ismertette Németh István.



Emlékeztetett arra, hogy a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) keretében 2015 és 2020 között 16,5 milliárd forintot fordítanak ágazati fejlesztésekre, innovációra és beruházásokra.



Az 1700 hektáron gazdálkodó Tógazda Halászati Zrt. tavaly 900 millió forint árbevétel mellett 4 százalék eredményt ért el.