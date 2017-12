Használt sütőolajból bioüzemanyag: szinte megduplázta a Mol az átvevőhelyek számát

A sütőolajgyűjtő program indulása, 2011 óta több mint ezer tonna használt étolajat gyűjtöttek be. A száz átvevőhellyel indult hálózat főleg a Balaton környékén bővült új gyűjtőállomásokkal, de országszerte számos, a szolgáltatásból eddig kimaradó településen is átveszik már a használt étolajat.A Mol közleménye szerint Magyarországon évente több tízezer tonna étolaj fogy, de a szervezett átvétel és elszállítás csak az üzemi konyhákban és éttermekben biztosított. A háztartások általában a lefolyóba engedik vagy a szemétbe dobják a hulladékot, amely a csatorna dugulását okozza vagy nehezen lebomló anyagként halmozódik a lerakókban, élővízbe jutva pedig pusztítja az élővilágot. Egyetlen csepp használt étolaj ezer liter élővizet is elszennyezhet - írták.A leadott olajból bioüzemanyag készül, amelyet a Mol százhalombattai finomítójában gázolajgyártáshoz használnak fel.A háztartásokat az ünnepi időszakban gyűjtési akcióval ösztönzik a használt étolaj leadására. A használt sütőolajat átvevő töltőállomások listája itt tekinthető meg.