Hazatért a Green Holidays összes Törökországban ragadt utasa

Szerdán kora délutánig a Green Holidays összes Törökországban ragadt utasa - 569 személy - hazaérkezett Budapestre, illetve Debrecenbe - közölte az Uniqa Biztosító az MTI-vel.Hozzátették, hogy az utasok mintegy 10 százaléka saját költségén, önszántából tovább kívánt maradni.Az első gép délelőtt 9.55 órakor érkezett Budapestre a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, majd 11.25 órakor Debrecenbe. A második gép 13.30 órakor, a harmadik járat nem sokkal ezt követően landolt Budapesten.A közlemény szerint a biztosító munkatársai már a csomagkiadásnál várták az érkező utasokat, és azonnal megkezdték a tájékoztatásukat.A biztosító a Törökországban rekedt magyarok hazajuttatása és kártalanítása mellett kiemelten kezeli azon ügyfelek kárrendezését is, akiknek már befizetett utazásuk van a Green Holidays Kft.-nél - emelték ki.A kártalanítás pontos menetéről és további információkról az Uniqa Biztosító honlapján tájékozódhatnak az érintettek: http://www.uniqa.hu/greentajekoztato linken. Segítségnyújtás kérhető a +36 80 2999 99 ingyenesen hívható telefonszámon. Azok a károsult ügyfelek, akik nem kezdték meg utazásukat, kárigényüket a 4839597 kötvényszám feltüntetésével az info@uniqa.hu címen jelezhetik.A Green Holidays Kft. vasárnap kora este jelentett fizetésképtelenséget. A társaság szervezésében aznap délelőtt még elindult egy magyar csoport Budapestről charterjárattal a törökországi Antalyába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el. A Green Holidays honlapján vasárnap este azt közölte, hogy a társaság vagyoni biztosítékát az Uniqa Biztosító Zrt. szolgáltatja, a szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. Az utasok igényeiket közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesíthetik.Újabb 219 turista érkezett haza a vasárnap fizetésképtelenné vált Green Holidays Törökországban rekedt utasai közül - közölte Vereczki András, az Uniqa Biztosító Zrt. lakossági és kárrendezési területért felelős vezetője az MTI érdeklődésére szerdán.Hozzátette, szerdán az összes Törökországban ragadt utas hazaérkezik Budapestre illetve Debrecenbe,. Szerdán délután ezen kívül még két járat érkezik Antalyából Budapestre.Néhányan maradtak Törökországban, ők önállóan szervezik maguknak kinntartózkodásukat, másik irodával szerződtek, ezt a lehetőséget az utasok közel 10 százaléka választotta - mondta.A folyamatos 24 órás szervezőmunkával megoldották azt is, hogy minden utas sms-ben, a családok pedig telefonon is előzetesen értesítést kapjanak az utazás körülményeiről.Elmondta, hogy, hogy mielőbb első kézből nyújtsanak tájékoztatást a kárügyintézés módjáról. Az Uniqa a Törökországban rekedt magyarok hazajuttatása és kártalanítása mellett kiemelten kezeli azon ügyfelek kárrendezését is, akiknek már befizetett utazásuk van a Green Holidays Kft.-nél. A kártalanítás menetéről a cég honlapján tájékozódhatnak az érintettek: (). A Green Holidays Kft. vasárnap kora este jelentett fizetésképtelenséget. A társaság szervezésében délelőtt még elindult egy magyar csoport Budapestről charterjárattal a törökországi Antalyába, de lefoglalt szálláshelyükre már nem jutottak el. A Green Holidays honlapján vasárnap este azt közölte, hogy a társaság vagyoni biztosítékát az Uniqa Biztosító Zrt. szolgáltatja, a szükséges intézkedéseket a társaság helyett a biztosító teszi meg. A biztosítási szerződés feltételei alapján az Uniqa Biztosító az utasokkal szemben 500 millió forint erejéig teljesíti a Green Holidays irodát terhelő fizetési kötelezettségeket. Az utasok igényeiket közvetlenül a biztosítóval szemben érvényesíthetik.