Hiába volt feltűnően olcsó, akkor is ki kellett volna küldenie a megrendelt termékeket a H&M-nek

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége a fogyasztók érdekében közérdekű pert indított a H & M Hennes & Mauritz Ruházati Kiskereskedelmi Kft. ellen a 2016. augusztus 18-án tömegesen visszautasított és nem teljesített webshopos megrendelések ügyében.



A bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy a H & M Hennes & Mauritz Ruházati Kiskereskedelmi Kft. 2016. augusztus 18. napján nem szolgáltatta a megrendelt és visszaigazolt termékeket azon fogyasztók egy része számára, amelyeknek a megrendelést követően előzetesen pozitív tartalmú, az ajánlattal megegyező visszaigazolást küldött.



Mint köztudott, a H & M által üzemeltetett www2.hm.com/hu_hu internet címen fellelhető webshopban 2016. 08. 18. napján felvett és visszaigazolt rendeléseknek a H & M csak egy részét teljesítette.



Tény, hogy nagyon kedvező áron voltak feltüntetve a termékek, több vásárló a megrendelés előtt még rá is kérdezett a cég facebookos oldalán, hogy megfelelőek-e az árak, és igenlő választ kaptak.



Ennek ellenére később a cég olyan megrendeléseket nem teljesített, ahol megtörtént a pozitív tartalmú visszaigazolás küldése, melynek tartalma megegyezett a megrendelés tartalmával, tehát létrejött a szerződés, így köteles lett volna a szerződésben foglaltak teljesítésére.



A bírósági ítélet szerint tehát nem volt megfelelő eljárás az, hogy a megrendelt, kifizetett és pozitív tartalommal visszaigazolt termékeket a H & M nem szolgáltatta.



A bíróság arra is kötelezte a céget, hogy saját költségén ezen megállapítás közzétételéről gondoskodjon a saját honlapján, oly módon, hogy az az ítélet részére történő kézbesítésétől számított egy évig a honlapon látható legyen.



Tekintettel arra, hogy az ítélet már jogerős, így ezen közleményt is köteles megjelentetni 1 évig a H & M saját honlapján.