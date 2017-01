Hiány van egyes liba- és kacsatermékekből

A CBA Kereskedelmi Kft. a liba- és kacsahúsnál Márton nap (november 11.) óta ellátási gondokat tapasztal. A megrendelt mennyiségeket a beszállítók csak részben képesek teljesíteni, a termékféleségekből sokszor áruhiány alakul ki - közölte Fodor Attila, a társaság kommunikációs igazgatója az MTI megkeresésére hétfőn.



Hangsúlyozta, a CBA-hálózat kizárólag hatósági ellenőrzéseken átesett termékeket forgalmaz, a vásárlók maximális biztonságának szavatolása érdekében.



A kommunikációs igazgató jelezte, a baromfitermékeknek csak mintegy 15 százalékát adják a vízi szárnyasok, a csirke-, illetve a pulykahús esetében viszont zavartalan az ellátás.



Fodor Attila kitért arra is, hogy az áfacsökkentés hatására jelentősen bővült a csirke-, illetve a pulykahús forgalma, egyes üzleteikben a bővülés az 50 százalékot is megközelíti.



Az Auchan Magyarország is arról számolt be, hogy érzik a madárinfluenza hatásait. Mivel sok vágóhíd nem üzemelt az elmúlt hónapokban, a kacsa- és libahús termékek esetében ellátási problémákat tapasztalnak - közölte a társaság.



A Lidl Magyarország ugyanakkor arról tájékoztatta az MTI-t, hogy beszállítóinál jelenleg az üzemek éves nagykarbantartása folyik, ezért a következő két hétben a friss kacsa- és libatermékek nem lesznek elérhetőek. Ezt kövezően viszont, február elejétől az áruellátás ismét folyamos és zavartalan lesz mind mennyiségben, mind minőségben - írták válaszukban, hozzátéve, hogy egyéb baromfitermékekből, például csirkéből és pulykából az áruellátás zavartalan.