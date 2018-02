Hoppon maradhat, ha nem így szerződik - Körbetartozás ellen is véd a közjegyzői okirat

Minden vállalkozás rémálma, hogy a megrendelője nem fizeti ki a számlát.

Minden vállalkozás rémálma, hogy a megrendelője nem fizeti ki a számlát, vagy nem adja meg a cégnek nyújtott kölcsönt. Különösen nagy a riadalom, ha a tartozásokat felhalmozó cég csődbe megy, hiszen ilyenkor rendszerint kiderül, hogy sok más vállalkozásnak is adósa maradt. A felszámolási eljárás során az adósságokat a cég megmaradt pénzeszközeiből és elárverezett vagyontárgyaiból fedezik, de tudni kell, hogy ezekben az esetekben csak a maradékon lehet osztozni. Mindez egyfajta versenyhelyzetet teremt a hitelezők között: aki előbb lép, annak nagyobb az esélye visszakapni a pénzét, aki lemarad, annak többnyire nem marad semmi.A gyors jogérvényesítés érdekében ezért a szerződés megkötésekor érdemes közjegyzőhöz fordulni, és közokiratba foglalni a megállapodást. A közjegyzői okirat nagy előnye ugyanis egy egyszerű szerződéssel szemben, hogy ha a partner nem fizet, a hitelező pereskedés nélkül is hozzájuthat a pénzéhez. Nem kell bírósághoz fordulnia vagy felszámolási eljárást kezdeményeznie, hanem közvetlenül indíthat végrehajtást az adós vagyonára.

Akiknek viszont nincs közokiratuk, azok hátrányba kerülnek, mert rendszerint perben érvényesíthetik a követelésüket, vagy fizetési meghagyást küldethetnek ki az adós részére. Főleg akkor, ha az adós vitatja a követelést, akár évekbe is telhet, amíg a bíróság elrendeli a végrehajtást. Az idő pedig rendszerint az adós malmára hajtja a vizet, aki a hosszas pereskedés ideje alatt teljesen kiürítheti vagy akár be is döntheti a cégét. Így mire a bíróság elrendeli a végrehajtást, előfordulhat, hogy nem marad semmi, amiből a tartozást ki lehetne egyenlíteni. Az is megtörténhet, hogy mire a pereskedő hitelező bírósági ítélethez jut, addigra a többi, közokirattal rendelkező hitelező számára már a végrehajtó lefoglalta a cég vagyonának nagy részét, így a maradék már nem fedezi az ő követeléseit.A közokiratba foglalt szerződés megléte a tapasztalatok szerint ráadásul a gyors és egyértelmű következmények miatt már önmagában növeli az adósok fizetési hajlandóságát. Jól felfogott érdekük tehát a hitelezőknek, hogy közjegyzői közokirattal biztosítsák a kölcsönszerződéseiket.