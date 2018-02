Idén is bevallja helyettünk az adót a NAV

Kerekasztal-beszélgetést tartott kedden délelőtt a NAV Csongrád Megyei Igazgatósága, amelynek fő témája a munkáltatói adómegállapítás megszűnése, valamint az szja-bevallással kapcsolatos újdonságok voltak. Csurgó Edit adóügyi igazgató-helyettes bemutatta a megyei városok ügyfélszolgálatait, kiemelve Kisteleket, ahol január elején nyílt meg a NAV-ablak. Így a megye valamennyi járási székhelyén ügyfeleket fogad a NAV.Megtudtuk, a 200 ezerből 26 ezer magánszemélyt érint megyénkben a munkáltatói adómegállapítás megszűnése, s míg cégünktől kérni kellett, hogy készítse el a bevallásunkat, a NAV-tól nem. Oda befutnak az adatok a jövedelmeinkről és az adókedvezményeinkről is.Ügyfél azonosítást követően a NAV e-SZJA portálján március 15-től megnézheti az adózó adóbevallásának tervezetét és kiegészítheti azt, ha olyan forrásból is volt jövedelme tavaly – albérlet, ingatlanértékesítés –, amiről nem futott be adat a NAV-hoz. Ugyancsak bele kell „javítani" a hivatal tervezetébe, ha év közben nem kértük a gyermekkedvezményt a munkáltatótól. Akiknek nincs ügyfélkapujuk, kérhetik levélben, illetve telefonon is a bevallástervezet postázását, egészen március 19-éig. Persze ez után is bárki megnézheti, kikérheti azt személyesen a NAV ügyfélszolgálatán.Idén is ránk szól az adóhivatal, ha tartozásunk van, illetve visszaigényelhetünk, különben nincs igazán dolgunk a bevallással. 200 ezer forint fizetendő adóig legfeljebb hat havi részletfizetés is kérhető, sőt, az interneten keresztül bankkártyával rövid úton be is fizethetjük azt, ami a NAV-ot illeti.Fontos, hogy mindenki figyeljen oda az 1 plusz 1 százalékos nyilatkozatra, amiben újdonság, hogy ha megadjuk valamelyik egyház számát, azt jövőre már nem kell megtenni. Mindaddig oda fogja utalni adónk 1 százalékát a NAV, míg másképpen nem rendelkezünk. Híres-Pestuka Gabriella ügyfélkapcsolati osztályvezető a családi és egyéb adókedvezmények változásán túl azt emelte ki, hogy nem csak a minimálbér és a szakképzettek garantált bérminimuma emelkedett, hanem az egyszerűsített foglalkoztatás keretében adómentesen kifizethető összeg is. Ez a napi minimálbér 130 százaléka, ami akár 10 ezer 790 forintot is jelenthet. Sőt, ez az emelt összeg 2017-re visszamenőleg is érvényesíthető. Nyilas Gábor adóügyi főosztályvezető hangsúlyozta, hogy a NAV mindig jó adóbevallás-tervezetet készít – azokból az adatokból, amelyeket a munkáltatóktól kap. Ám ha év közben megszűnik a családi pótlékra jogosultság – vele együtt a gyermek után járó adókedvezmény –, azt jelenteni kell a cégnek, különben tovább folyósítja. A jogosulatlanul felvett családi adókedvezményt természetesen „kiszúrja" a NAV és azt vissza kell fizetni. Mindez persze fordítva is működik, érdemes bejelentetni, ha babát vár a kedves adóalany.