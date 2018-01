Idén is megéri a lakástakarékot választani

A portfolio.hu nyújt segítséget azoknak, akik a 2018-as évre fordulva befektetésekben gondolkoznának: a portál cikke alapján az idei év már meglehetősén mozgalmasabb lehet, mint a 2017-es.A rövid állampapírok várhatóan idén már nem lesznek kifizetődőek, hiába a 2%-ot megközelítő hozam, a 2.5%-os infláció mellett ez nem tűnik a legjobb befektetésnek. Az óvatosabbaknak ajánlhatóak a hosszabb, inflációkövető állampapírok, vagy egy ingatlanalap.Akik ingatlanvásárlásban gondolkoznak a jövőben, továbbra is megéri a lakástakarék, hiszen az éves, 30%-os, befizetésarányos (maximum évi 72 ezer forintos) állami támogatás 2018-ban is él. A hozamunkat négy év alatt tudjuk maximalizálni.Aki ennél is hosszabb távban, vagy előrébb gondolna 2018-ban, nevezetesen a nyugdíjra, előtte három opció van: az egyaránt 20 százalék állami támogatással bíró nyugdíj-előtakarékossági számla, az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíjbiztosítás - utóbbi mutatkozik a legdrágábbnak, viszont itt akár garantált hozamra is szerződhetünk.A nemzetközi lehetőségekről és prognosztizálásról a portfolio.hu cikkében olvashat!