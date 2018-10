Íme az ok, amiért folyamatosan egyre többet kell fizetni a kenyérért

Kenyérből nem nagyon lehet hónapokra előre bespájzolni, pedig sokat lehetne vele spórolni. Év végéig ugyanis komoly drágulásra lehet számítani, és a szakértők szerint az áremelkedés még jövő év elején is folytatódni fog. A malmi búza ára az idei aratás után tonnánként 48–50 ezer forint volt, ez kúszik egyre feljebb. Erre még rájön a szállítási költség, a munkabér, az energiaár, a gyen­ge forint, és az emelkedő olajár is, ami szintén befolyásoló tényező - írja a BorsOnline – Nagyon kemény alapanyag­ár-emelkedések vannak, sajnos, ami érinti a lisztet, az energiát, növekednek mindemellett a logisztikai költségek, a gázolaj tarifája, és jelentős a munkabér-emelkedés is – világította meg a Borsnak Septe József, a Pékszövetség elnöke. – Ahhoz ugyanis, hogy az embereket meg lehessen tartani, erre is folyamatosan szükség van. A sütőipar az az ágazat, amelyben az egyik legnagyobb a kézimunkaerő-igény, amit kevesen vál­lalnak be. Az ága­zatból nagyon sok szak­munkás hi­ányzik. Ezek a tényezők így együttesen eredményezik a kenyér árának növekedését.Az elnök hozzátette: az áremeléssel e költségeket érvényesítik a pékek. Hogy mennyit emel, azt a vállalkozó maga dönti el, miután megnézi, milyen önköltségei vannak.– Minimum 20–30 százalék közötti árnövelés szükséges ahhoz, hogy egyáltalán a rezsinknél legyünk. Azt fontosnak tartom, hogy mindenki tisztában legyen vele: a sütőipar nem extra profitot óhajt termelni, hanem a megnövekedett költségeit szeretné visszakapni – hangsúlyozta Septe.Maga a gabonaár a kenyér árának húsz százalékát teszi ki. Vancsura József, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke szerint egyértelmű, hogy nem fogható a kalászosok árára a kenyér­drágulás.– A gabona kilója most nagyon ár alatt van, még nem érte el az 50 forintot sem, pedig régen volt már 60–70 forint is, és akkor sem befolyásolta a kenyér árát. Egyértelműen a munkaerőhiány és a 30–40 százalékos sütőipari bér­emelkedés az ok. Rá lehet fogni arra, hogy az alapanyag a legbefolyásolóbb tényező, de ez nem igaz – fejtette ki véleményét Vancsura.Abban mindenesetre egyetértenek a szakemberek, hogy azzal sem jár jobban anyagilag az ember, ha otthon maga süt kenyeret. Sőt van, aki szerint ez a legdrágább módszer, hiszen ahhoz nem csak az alapanyagot kell megvenni, de áram is kell, nem is kevés.