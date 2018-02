Indul a NAV új szolgáltatása: az utólagos adótraffipax

Indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legújabb szolgáltatása; már nemcsak az adótraffipaxot jelenti be, hanem azt is, hogy az adott hónapban milyen adózó kör számíthat kiemelt ellenőrzésre - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államtitkára az MTI-nek.



Tállai András tájékoztatása szerint az úgynevezett utólagos adótraffipax több mint egy átlagos szolgáltatás, az adóhivatal ugyanis az ellenőrzés megkezdése előtt egy hetet biztosít a hibák javítására, illetve a bevallani elmulasztott adó összegének a megfizetésére. Februárban a közösségi beszerzéseiket bevallani elmulasztó kereskedőket vizsgálja kiemelten a NAV - ismertette Tállai András.



Kiemelte, hogy az EU-ban is egyedülálló szolgáltatás lényege az önkéntes jogkövetésre ösztönzés. Az utólagos adótraffipax bejelentése után a NAV egy hetet biztosít az önellenőrzésre. Aztán viszont a kockázatelemzők kiválasztása alapján a revizorok már megbízólevéllel keresik fel az érintett adózókat. A rendelkezésre álló egy hetet érdemes kihasználni, mert ez alatt a hét nap alatt még szankciómentesen a hibajavíthatás. A meg nem fizetett adón kívül csak - a jegybanki alapkamattal megegyező mértékű - önellenőrzési pótlékot kell megfizetni.



Februárban az EU-ban kereskedő vállalkozásokat veszi górcső alá a NAV. Az utólagos adótraffipax rostáján azok az adózók akadnak fent, akik közösségi beszerzéseiket elmulasztották bevallani. Az áfabevallásokban szereplő EU-s beszerzéseiket a kockázatelemzők már összevetették a tagállamok adóhivatalainak adatszolgáltatásaival - hangsúlyozta Tállai András.



Az eltérés nagyságát, a tévesztés súlyosságát mérlegelve az adóhivatal dönt a további eljárásról. Szándékos adóeltitkolás esetén ellenőrzésre, kisebb hibák esetén támogató eljárásra számíthatnak az érintettek. A csalárd, adókijátszást bűnszervezetten űző adózók esetében a pénzügyi nyomozók az adóigazgatási eljárással párhuzamosan a költségvetési csalás tényállásának megalapozottságát vizsgálják - tette hozzá a NAV vezetője.



Mindhárom eljárás (az ellenőrzési, a támogató, illetve a bűnügyi) február 26-án indul, addig még minden érintettnek lehetősége van arra, hogy bevallja, illetve megfizesse az államkasszát megillető adóbevételt - húzta alá Tállai András. A jövő héten elküldött önellenőrzéssel a vállalkozó mentesülhet a szigorú adójogi szankciók alól. Amennyiben ugyanis a revizorok a február 26-án kezdődő ellenőrzés során állapítják meg a bevallani elmulasztott adó összegét, akkor nemcsak az adóhiányt kell megfizetni, hanem az adóbírságot is, amelynek mértéke szándékos adóeltitkolás esetén akár az adóhiány 200 százaléka is lehet. Az adóhiány után pedig a jegybanki alapkamat kétszeresére rugó késedelmi pótlékkal is számolhat az érintett.