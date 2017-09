Szerdán egy dunántúli megyeszékhelyen indul a Tesco országos szintű munkavállalói létszámfelmérése, amelynek célja, hogy boltméretekre és -típusokra lebontva meghatározza a megfelelő színvonalú szolgáltatás biztosításához szükséges minimális dolgozói létszámot - mondta Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) sztrájkbizottságának elnöke kedden az MTI-nek.



A Tesco-Global Áruházak Zrt. az információt megerősítette.



Karsai Zoltán szerint azért választották a vizsgálat első állomásának ezt, az egyik megyeszékhelyen található 7000 négyzetméter alapterületű áruházat, mert a Tesco szerint a dolgozói létszám rendben van, az áruház elfogadhatóan működik.



Hozzátette: szerdán a szóban forgó áruházba látogat a Tescónál működő két munkavállalói érdekképviselet, a KASZ és a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) képviselői, néhány szakértő a szakszervezetektől és a munkáltató részéről egy 5 emberből álló munkacsoport, aminek néhány tagja országos döntési joggal rendelkezik.



Karsai Zoltán közölte: az adott áruházban megvizsgálják majd a kasszasor állapotát, hogy hány pénztáros dolgozik a boltban, mennyire kell a kasszáknál besegíteni a kereskedelmi területen dolgozóknak. Ez azért lesz fontos, mert a hasonló méretű áruházaknál, ha a szerdai felmérésnél mindent rendben találnak, akkor az itt szerzett tapasztalatok adják majd a viszonyítási alapot egy jól működő áruház működtetéséhez és mindezeket más típusú áruházaknál is fel tudják majd használni - mondta.



Karsai Zoltán a jól működő áruház egyes jellemzői közül példaként említette, hogy fel vannak töltve a polcok, a kasszasornál nincsenek kígyózó sorok.



Az országos szintű felmérésnél a boltok kiválasztását a "jó bolt - rossz bolt" szisztémája határozza meg, ez azt jelenti, hogy megnézik azokat a boltokat, ahol a sztenderdek működnek, vagyis fel vannak töltve a polcok és a kasszasor is megfelelően üzemel, ilyen áruháznak számít az a bolt is, amelyet szerdán megvizsgálnak. A létszámfelmérés következő állomása majd egy úgynevezett "rossz bolt" lesz, ami az előzőnek pont az ellenkezője és amelyről még nincs végleges döntés, így Karsai Zoltán a negatív példaként feltüntetett áruházról nem adott bővebb tájékoztatást.



Karsai Zoltán szólt arról is, hogy a szerdán kezdődő átvilágítási sorozat tapasztalatai hatással lesznek a szakszervezetek által javasolt létszámbővítés mértékére, hiszen ennek fényében kapnak pontos képet az áruházláncban uralkodó állapotokról, a munkavállalók létszámáról és leterheltségéről.



A KASZ sztrájkbizottságának elnöke közölte: a Tescóval hétfőn 14 órakor folytatódnak a tárgyalások.