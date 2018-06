,,Ingyenpénz" - a három főnél nagyobb vállalkozások már pályázhatnak - Tízmilliókat lehet nyerni szakképzésre

A vállalkozások „személyzetiseinek" fantáziáját megmozgató pályázat elsődleges célja a foglalkoztathatóság, a munkahelyi készségek javítása, hogy ezzel is növekedjen a cégek versenyképessége. Mint Oláh Zsuzsanna kamarai titkártól megtudtuk, az első csomagban a mikro-, kis- és középvállalatok kérhetnek pénzt munkahelyi képzések támogatására. Fontos, hogy egészen kicsi, már három főnél többet foglalkoztató „cégek" is indulhatnak. A másodikban ugyanerre pályázhatnak a nagyvállalatok, a harmadik csomagban képzőközpontok rendszerének kialakítására és működtetésére nyerhető vissza nem térítendő forrás.– Országosan több mint 900 GINOP–6-os pályázatot nyújtottak már be, ebből közel 10 százalékot, 85-öt Csongrád megyéből, vagyis dicséretes az aktivitásunk – fogalmazott a kamara titkára. Jelenleg 13 milliárd forintos a mikro-, kis- és középvállalatok teljes keretösszege, ami remélhetőleg még bővül. A megyéből eddig egymilliárd forintra pályáztak, és az sincs még teljesen elkésve, aki a közeli napokban eszmél. A később ébredőknek azonban érdemes igyekezni, mert az első csomag lassan kimerülőben van, a nagyvállalati az, ahol tovább maradhat nyitva a pályázati lehetőség.Kérdésre válaszolva Oláh Zsuzsanna elmondta, ilyen 100 százalékos támogatási lehetőség már évek óta nem volt, korábban az új dolgozók felvétele élvezett előnyt. A pénzt jellemzően a már meglévő dolgozók továbbképzésére fordítják, érték az ott eltöltött idő, hatékonyabbá válik a munka. A pályázó vállalkozások akár 50 millió forint forráshoz is juthatnak programjuk megvalósítására, ezt érdemes kihasználni.A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara információs napján több előadás is elhangzott, a sort a pályázatok kiírásával és aktuális kérdéseivel kezdte Gedei Gábor , a szakminisztérium GINOP projektmenedzsere. Őt Sulyok Tamás , a felnőttképzési hivatal szakmai vezetője követte. A nagyvállalati gyakorlatról Bessenyei Zsolt , a Picket is tulajdonló Bonafarm-csoport HR-vezetője osztotta meg tapasztalatait az érdeklődőkkel.A Szegedi Szakképzési Centrum aktuális kínálatát Angyalné Kovács Anikó főigazgató mutatta be, míg a tanulószerződésekről Horváth Gábor , a megyei kamara képzési igazgatója beszélt. A záró előadásban szegedi foglalkoztatási paktumról ismerhettek meg fontos részleteket az érdeklődők.