Ismét lehet pontyra horgászni

A szerdai közlemény szerint a jogszerű horgászathoz rendelkezésre álló lehetőségek közül továbbra is népszerű az interneten, bankkártyás fizetéssel megvásárolható turista állami horgászjegy.



A jegy kiváltása egyszeri regisztrációhoz és előzetes, sikeres online tesztkitöltéshez kötött. Az elektronikus beléptetési folyamat a halfelismerést és a legalapvetőbb horgászati szabályok ismeretét biztosítja.



A közlemény szerint a turista állami horgászjegy évente egyszer váltható ki, 90 napra, a jegy kezdő dátumát a horgász állíthatja be. A fogási naplót pedig a lejáratot követő 30 napon belül kell feltölteni a turista állami horgászjegy (tuhir) rendszerbe. Kiemelték, hogy a turista állami horgászjegy is kizárólag az adott vízterületre szóló területi jeggyel együtt érvényes.



Ha a turistajeggyel rendelkező horgász - jegyének érvényességi ideje alatt - állami horgászvizsgát tesz, a Nébih-nél díjmentesen kezdeményezheti a "turistajegy" állami horgászjegyre cserélését.



Felidézték, hogy a tuhir 2014-es indulása óta mintegy 30 000-en regisztráltak a rendszerbe, a regisztráltak kétharmada legalább egyszer ki is váltotta a turista állami horgászjegyet. Idén eddig több mint kétezren vásárolták meg az engedélyt, ami csaknem negyedével haladta meg a 2016 azonos időszakában kiadott engedélyek számát. Jelentős számban regisztráltak külföldi (többek között amerikai, angol, ausztrál, holland, német, román, svéd) állampolgárok is - tették hozzá.