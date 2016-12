Januártól olcsóbb lesz a szárnyas

Januártól a baromfihús és a tojás áfája 27 százalékról 5-re csökken. Egy hónapja még nem volt biztos, hogy mérséklődik a kulcsa a belsőségnek, a kockázott, illetve a darált baromfihúsnak (2016. november 24.: Magas az áfája a szegények mannájának). – Mára tisztult a kép, minden olyan rész, így a belsőség is a kedvezőbb kulcsba sorolódik, egyedül a bőrös háj maradt ki, ami nem akkora tétel – mondja Csorbai Attila , a Baromfi Termék Tanács elnöke.Az ő javaslata alapján állítottuk össze táblázatunkat, még az áfacsökkentés előtt, hogy januárban ismét ránézhessünk az árakra, valóban olcsóbb-e a baromfihús annyival, mint amit a kulcs mérséklése indokol.

Kotogány Károly januárban már ötszáz forinttal kevesebbet fizetne ezért a húsért – számolta ki az eladó. Fotó: Kuklis István

– Nincs igazán békeidő, a november elején észlelt madárinfluenza hatása beleszólhat az árakba, akár hiány is kialakulhat – mondja a szakember. A több megyében, köztük Csongrádban is észlelt betegség áralakító hatása így „bezavarhat" előtte-utána körképünkbe. Hasonlót a sertéshússal kapcsolatban is készítettünk, és 2016-ban folyamatosan nyomon követtük az áralakulást.A Szamos utcai Husiban Annus Dezső szépen diktálja a kért árakat, egyedül a negyedesnek nevezett, farrésszel kínált csirkecombnál áll meg.– Ilyet nemigen árulok, a multi a lengyel csirkét adja annyiért, amennyiért én nettóban kapom, amire rájön a 27 százalékos áfa és a haszonkulcs – mondja. Ha lenne, 565 forintért adná, de ő rendes combot kínál, kilóját 750 forintért. Azt még hozzáteszi, reméli, hogy az áfacsökkentéssel az ő versenyhátránya is mérséklődik. Jóbi Károlyné Inci és Sztankovics Éva a Mars téri Irén csarnokban, a Vigh húsboltban árulja a baromfit. Náluk is minden van, ami az árfelírásunkhoz kell, illetve majdnem minden.

– Nincs klasszikus nagyáruházas csirkecombunk a farrésszel, van helyette igazi házi, 750 forintért, de ezt is szépen viszik – mondják, miközben kiszolgálják egyik visszatérő vendégüket, Kotogány Károlyt. Két kiló pulykaaprót vásárolt, 2550 forintot fizetett, ez az áfacsökkentés után csak néhány forinttal lesz több kétezernél. – Ha jól számoltam, két hét múlva már csak 2063 forintot számolunk ugyanezért a csomagért – mondja egy gyors kalkuláció után Éva.