Jelentős átalakításokat és létszámleépítést hajt végre az Erste

Kiemelte: a lépéseknek nincs köze ahhoz, hogy korábban az Erste átvette a Citi lakossági üzletágát.



Az elnök-vezérigazgató elmondta: a befektetési üzletág integrálását a banki versenytársak már korábban meglépték.



A bank költség/bevétel mutatója most 63 százalék, úgy, hogy nem veszik számításba a tranzakciós illetéket - derült ki a tájékoztatón. A bankcsoportban most mintegy 3000 alkalmazottat foglakoztatnak.



Jelasity Radován kifejtette: az Erste teljes körű szolgáltatásokat nyújtó, univerzális bankként működik a jövőben is, ám bizonyos belső szinergiákat a pénzintézetnek még jobban ki kell aknáznia a jövőben.



Kiemelte: a bank a versenyképességének hosszú távú fenntartása érdekében egyszerűsíti a szervezetét, mivel arra számítanak, hogy az alacsony kamatok hosszú távon is megmaradnak a pénzpiacon, és a szigorodó piaci szabályozás is arra készteti a pénzintézetet, hogy egyszerűsítse szervezetét és üzletmenetét.



Az elnök-vezérigazgató hangsúlyozta: jövőre 10 százalékos költségcsökkentést, és ezzel a tranzakciós illeték nélkül számítva 60 százalék alatti költség/bevétel arányt szeretne elérni a bank.



Harmati László vezérigazgató-helyettes elmondta: a befektetési szolgáltatót integrálják a bankba, de a brókeri, illetve a vagyonkezelési szolgáltatásokat inkább fejleszteni, mint visszafogni akarják.



Jelasity Radován a döntést indokolva ismertette: 2011-ben még 160 milliárd forint volt az Erste Bank bevétele, ami 2015-re 35 százalékkal 105 milliárdra csökkent. Eközben a banki költségek jóval kisebb mértékben, 61 milliárd forintról 56 milliárd forintra mérséklődtek.



Tavaly a bevételek 109 milliárd forintot, a költségek 61 milliárd forintot tettek ki, ebben benne volt a Citi lakossági üzletágának átvétele, ami növelte a költségeket, így végül a költség/bevétel hányados idén 63 százalék lett.



Az elmúlt évben 47,4 milliárd forintos adózás előtti nyereséget ért el a bank, egy évvel korábban 18,6 milliárd forintot, a növekmény nagy részét, 53 milliárd forintot a kockázati költségek javulása adta, így tavalyi nyereség nagy részét az egyszeri tételek idézték elő - magyarázta Jelasity Radován.