Jelentősen növeli aktivitását a Magyar Fejlesztési Bank

Mint Bernáth Tamás felidézte, az MFB múlt évét igen alacsony üzleti aktivitás jellemezte. Egy-két olyan specifikus tevékenység volt, amely elindult tavaly: az egyik a már le is zárult földhitel, amely összesen 114 milliárd forintnyi forrás kihelyezését jelentette, a másik a "nullaszázalékos hitel", amely az uniós forrásokból a visszatérítendők kihelyezését jelenti. Ebből tavaly 30-40 milliárd forint közötti összeget helyezett ki az MFB, idén pedig ennek a sokszorosára számítanak.



Hozzátette: pontosabb becslést nem lehet adni, mert a visszatérítendő uniós forrásoknál megjelentek 14 új termékkel, ezek között pedig nagyon sokféle konstrukció működik, kezdve a lakások és családi házak energiahatékonyságának növelését segítő termékektől a kis- és középvállalkozások fejlesztését általánosságban segítő hiteleken át az olyan specifikus termékekig, mint az élelmiszeripar fejlesztésére vagy az innovációra és kutatás-fejlesztésre összpontosító konstrukciók.



Mint megjegyezte, most azt látják, hogy hozzávetőlegesen 800 milliárd forintos portfólió jöhet létre, amelynek egy része támogatás, másik része pedig hitel formájában kerül majd a piacra.



A másik vonal, amely az idei évet meghatározhatja, a szakosított hiteltermékek köre. Ilyen a turizmus fejlesztését, a hazai kötöttpályás járműgyártást és a mezőgazdasági kisgépgyártást szolgáló program - mondta Bernáth Tamás, aki stratégiai irányként említette még az önkormányzatokét és a védelmi iparét.



Az MFB Pontokról elmondta, hogy azok egyértelműen beváltak, ezért bővítik is a hálózatot: akár már a nyárra a jelenlegi 442-ről 600-650-re emelkedhet a számuk.