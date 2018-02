Jelentősen visszaesett a magyar vállalatfelvásárlási piac az elmúlt évben

Lengyel Zoltán, az Allen & Overy budapesti irodájának partnere kedden Budapesten sajtótájékoztatón elmondta, a magyarral szemben az M&A piacot világszerte élénk aktivitás jellemezte tavaly, bár értéke kissé csökkent: 2017-ben az ügyletek globális összértéke meghaladta a 4740 milliárd dollárt, de ez 3 százalékkal kisebb a 2016-os értéknél.



A magyarországi M&A ügyletek tavalyi nagyarányú visszaesését az idézhette elő, hogy két éve még jelentős értékű tranzakciók is lezajlottak Magyarországon, ám ezek 2017-ben már hiányoztak - mondta Lengyel Zoltán.



Ismertette: Magyarországon tavaly a 2016-os 9,5 milliárd dollárról mintegy 78 százalékkal, 2,05 milliárd dollárra esett vissza a fúziós-akvizíciós ügyletek összértéke a Moody's egyik felmérése szerint. Hozzátette, a tavalyi trend 2018 januárjában is folytatódott. A januárban végrehajtott ügyletek összértéke kevéssel 66 millió dollár felett volt, szemben az előző év azonos időszakában elért 442 millió dollárral - mondta.



Lengyel Zoltán rámutatott: az Allen & Overy adatai szerint 2017-ben az M&A aukciók 47 százalékát magántőke-befektetők nyerték meg, ami jól érzékelteti a magántőkepiac aktivitását. A globális ügyletek 59 százalékát vállalatok és stratégiai befektetők nyerték el - ez az érték 51 százalék volt 2016-ban. Egyértelműen az eladók dominálják a felvásárlási piacot, ez a trend 2014-ben kezdődött, gyakorlatilag ők szabják meg a feltételeket - jelezte.



Kiemelte: nő az állami intervenció jelentősége a befektetéseknél, az angol és a német befektetéseknél is megnézik, hogy nemzetbiztonsági okokból engedélyezhetők-e bizonyos ügyletek. A digitális átállásra nagy hangsúlyt helyeznek a vállalatoknál, a nem alaptevékenységeket és üzletrészeket inkább eladják, hogy az így megszerzett pénzt a digitális fejlesztésekre fordíthassák - mondta.